«Екатеринбург Арена» отдаст стадион под концерты Stigmata и Максима Свободы

Двухдневный рок-фестиваль «Кардиограмма» пройдет в Екатеринбурге впервые Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Рок-фестиваль «Кардиограмма», который пройдет 10—11 июня на «Екатеринбург Арене», расширил список артистов. Помимо ранее названных звезд, концерты дадут группы Stigmata, Sellout, «Обними кита», певцы Максим Свобода, Radio Tapok, исполнительница Екатерина Яшникова.

«Всех зрителей фестиваля ждет большая программа», — рассказали организаторы на официальном сайте. Ранее они заявили, что среди гостей ожидаются Гарик Сукачев, Кипелов, Чиж&Ко, группы «Анимация», «Мураками», Uma2rman. Теперь же список расширился еще на шесть артистов.

Екатеринбуржцев ждет выступление певицы Екатерины Яшниковой, артистов Radio Tapok и Максима Свободы, групп Sellout, «Обними кита» и Stigmata. При этом билеты уже подорожали на 500 рублей — в январе они стоили 2000 рублей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге устроят рок-фестиваль «Кардиограмма» с именитыми рок-звездами. В списке артистов — Гарик Сукачев, Кипелов, Чиж&Ко, группы «Анимация», «Мураками», Uma2rman, «Эпидемия», «Ундервуд» и другие. Мероприятие пройдет 10 и 11 июня.