В Свердловской области введен режим ЧС

Губернатор Куйвашев ввел режим ЧС в нескольких свердловских муниципалитетах

27 апреля 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Режим чрезвычайной ситуации введен в Сосьве, Карпинске и деревне Неустроева Фото: Владимир Жабриков, URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в муниципалитетах, которые пострадали от пожаров. Речь идет о поселке Сосьва, где сгорели больше сотни домов, деревне Неустроева и Карпинске. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в муниципалитетах Свердловской области, на территории которых от пожаров на этой неделе пострадали населенные пункты — поселок городского типа Сосьва, поселок Таежный, деревня Неустроева и город Карпинск», — рассказали в департаменте. Ответственным за ликвидацию режима ЧС назначен министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев. Ему помогает глава областного МЧС Виктор Теряев — он организует работу оперативного штаба, который будет действовать в круглосуточном режиме. В Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Только в поселке Сосьва сгорело больше ста домов, два человека погибли, еще несколько пострадали. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сюжете.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в муниципалитетах, которые пострадали от пожаров. Речь идет о поселке Сосьва, где сгорели больше сотни домов, деревне Неустроева и Карпинске. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в муниципалитетах Свердловской области, на территории которых от пожаров на этой неделе пострадали населенные пункты — поселок городского типа Сосьва, поселок Таежный, деревня Неустроева и город Карпинск», — рассказали в департаменте. Ответственным за ликвидацию режима ЧС назначен министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев. Ему помогает глава областного МЧС Виктор Теряев — он организует работу оперативного штаба, который будет действовать в круглосуточном режиме. В Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Только в поселке Сосьва сгорело больше ста домов, два человека погибли, еще несколько пострадали. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сюжете.