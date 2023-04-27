В Свердловской области введен режим ЧС

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в муниципалитетах, которые пострадали от пожаров. Речь идет о поселке Сосьва, где сгорели больше сотни домов, деревне Неустроева и Карпинске. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в муниципалитетах Свердловской области, на территории которых от пожаров на этой неделе пострадали населенные пункты — поселок городского типа Сосьва, поселок Таежный, деревня Неустроева и город Карпинск», — рассказали в департаменте.
Ответственным за ликвидацию режима ЧС назначен министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев. Ему помогает глава областного МЧС Виктор Теряев — он организует работу оперативного штаба, который будет действовать в круглосуточном режиме.
В Свердловской области 25 апреля начались десятки пожаров. Только в поселке Сосьва сгорело больше ста домов, два человека погибли, еще несколько пострадали. Все, что известно о ситуации с пожарами в регионе, URA.RU собрало в сюжете.
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