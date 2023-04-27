В Челябинске ребенок впал в кому после удушения на игровой площадке

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Новый детский сад «Вишенка». Челябинск, ребенок, малыш, мальчик, дитя, нацпроекты, детский сад вишенка
Дошкольник сейчас находится в больнице Фото:

В Челябинске малолетний ребенок впал в кому после того, как застрял головой в аттракционе на игровой площадке в детском саду. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас мальчик находится в медучреждении.

«Ребенок застрял ненадолго. Почти сразу к нему подбежала воспитательница, которая и вытащила голову мальчика. К сожалению, одной только расторопности не хватило», — сообщил источник.

По данным URA.RU, ситуация могла произойти из-за изменений на игровой площадке. Дело в том, что раньше на аттракционе был большой проем, из которого ребенок мог выпасть при игре. Преследуя цель защитить детей от травм, руководством было принято решение наварить дополнительные прутья, оградив тем самым опасный участок. Между недавно наваренных прутьев и застряла голова ребенка.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

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В Челябинске малолетний ребенок впал в кому после того, как застрял головой в аттракционе на игровой площадке в детском саду. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, сейчас мальчик находится в медучреждении. «Ребенок застрял ненадолго. Почти сразу к нему подбежала воспитательница, которая и вытащила голову мальчика. К сожалению, одной только расторопности не хватило», — сообщил источник. По данным URA.RU, ситуация могла произойти из-за изменений на игровой площадке. Дело в том, что раньше на аттракционе был большой проем, из которого ребенок мог выпасть при игре. Преследуя цель защитить детей от травм, руководством было принято решение наварить дополнительные прутья, оградив тем самым опасный участок. Между недавно наваренных прутьев и застряла голова ребенка. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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