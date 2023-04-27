В Екатеринбурге вспыхнул пожар

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, собака, пожар, пес, огонь, нефтебаза
Возгорание произошло на Шарташе Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Екатеринбурге загорелась сухая трава. Возгорание произошло на Шарташе. Об этом сообщили читатели URA.RU. В региональном МЧС заявили, что возгорание произошло на площади 200 квадратных метров.

«В районе улицы 40-летия Комсомола загорелась сухая растительность. На месте работают 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Угрозы распространения пожара нет», — уточнили в МЧС по Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области загорелся поселок Сосьва. В огне погибло два человека. Пожар уничтожил сотни построек. Вся актуальная информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.

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В Екатеринбурге загорелась сухая трава. Возгорание произошло на Шарташе. Об этом сообщили читатели URA.RU. В региональном МЧС заявили, что возгорание произошло на площади 200 квадратных метров. «В районе улицы 40-летия Комсомола загорелась сухая растительность. На месте работают 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Угрозы распространения пожара нет», — уточнили в МЧС по Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области загорелся поселок Сосьва. В огне погибло два человека. Пожар уничтожил сотни построек. Вся актуальная информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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