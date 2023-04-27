В Екатеринбурге вспыхнул пожар

Возгорание произошло на Шарташе Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Екатеринбурге загорелась сухая трава. Возгорание произошло на Шарташе. Об этом сообщили читатели URA.RU. В региональном МЧС заявили, что возгорание произошло на площади 200 квадратных метров.

«В районе улицы 40-летия Комсомола загорелась сухая растительность. На месте работают 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Угрозы распространения пожара нет», — уточнили в МЧС по Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области загорелся поселок Сосьва. В огне погибло два человека. Пожар уничтожил сотни построек. Вся актуальная информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.