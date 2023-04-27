Челябинцам рассказали, как выгодно воспользоваться автоломбардом

Челябинцы могут воспользоваться автоломбардом вместо платной парковки

28 апреля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Директор сети отметил большое количество мошенников, называющих себя автоломбардом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Клиенты ломбардов пользуются займом под залог автомобиля как заменой платной парковки. О схемах клиентов по запросу URA.RU в пресс-службу челябинского представительства рассказал генеральный директор федеральной сети «Фианит-Ломбард» Станислав Боронин. «Ожидаем рост спроса в летний период. Автовладельцы специально оставляют машину перед отпуском: во-первых, автомобиль находится под охраной и видеонаблюдением, во-вторых — это шанс взять займ и поехать в отпуск на деньги под небольшой процент», — сообщил URA.RU Боронин. В 2023 году у автоломбарда увеличилось число клиентов, которые имели машину, но не пользовались ей долгое время. Повышение спроса на услугу заметили и среди бизнесменов. Они закрывают кассовый разрыв или берут деньги на новое оборудование как частные лица. Боронин считает, на частоту таких решений повлияла финансовая грамотность. «Время рационального потребления уже наступило и люди предпочитают использовать накопленное как актив. Реальный пример: клиент сдал автомобиль для того, чтобы внести первоначальный взнос на квартиру», — рассказал URA.RU директор сети. Боронин отметил, что классические легальные автоломбарды встречаются редко. Под вывесками «автоломбард» организации оформляют договор купли-продажи машины. Когда все легально, заемщик не передает машину в собственность, не оплачивает страховку и стоянку. Деньги дают под залог машины, а не ПТС. Займы под залог документов могут привести к потере имущества и «скрытым» процентам. Ломбард также должен входить в реестр Центрального банка России. «Самый простой способ проверки — найти организацию в „Яндекс.картах“. Если синей галочки рядом с названием нет — лучше поискать другой вариант. Есть риск нарваться на мошенников», — заявил URA.RU Боронин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Клиенты ломбардов пользуются займом под залог автомобиля как заменой платной парковки. О схемах клиентов по запросу URA.RU в пресс-службу челябинского представительства рассказал генеральный директор федеральной сети «Фианит-Ломбард» Станислав Боронин. «Ожидаем рост спроса в летний период. Автовладельцы специально оставляют машину перед отпуском: во-первых, автомобиль находится под охраной и видеонаблюдением, во-вторых — это шанс взять займ и поехать в отпуск на деньги под небольшой процент», — сообщил URA.RU Боронин. В 2023 году у автоломбарда увеличилось число клиентов, которые имели машину, но не пользовались ей долгое время. Повышение спроса на услугу заметили и среди бизнесменов. Они закрывают кассовый разрыв или берут деньги на новое оборудование как частные лица. Боронин считает, на частоту таких решений повлияла финансовая грамотность. «Время рационального потребления уже наступило и люди предпочитают использовать накопленное как актив. Реальный пример: клиент сдал автомобиль для того, чтобы внести первоначальный взнос на квартиру», — рассказал URA.RU директор сети. Боронин отметил, что классические легальные автоломбарды встречаются редко. Под вывесками «автоломбард» организации оформляют договор купли-продажи машины. Когда все легально, заемщик не передает машину в собственность, не оплачивает страховку и стоянку. Деньги дают под залог машины, а не ПТС. Займы под залог документов могут привести к потере имущества и «скрытым» процентам. Ломбард также должен входить в реестр Центрального банка России. «Самый простой способ проверки — найти организацию в „Яндекс.картах“. Если синей галочки рядом с названием нет — лучше поискать другой вариант. Есть риск нарваться на мошенников», — заявил URA.RU Боронин.