27 апреля 2023

В Кургане обсуждают участие скандального депутата в выборах в облдуму

Курганский депутат Сидоров намерен занять освободившееся место в облдуме
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Курган , сидоров яков
В политокружении обсуждают возможное выдвижение Сидорова на довыборы Фото:

Депутат курганской гордумы Яков Сидоров, который известен критикой местных властей, планирует претендовать на освободившееся место в облдуме. Его выдвижение обсуждают в политокружении, рассказали URA.RU источники, близкие к региональным властям.

«На мандат в региональном парламенте, который освободился после досрочной отставки Бориса Чепурного, собирается претендовать депутат гордумы Яков Сидоров. Сейчас прорабатывают варианты его выдвижения», — указали собеседники агентства. Сидоров попросил обратиться за комментариями в отделение партии, в которой он сейчас состоит.

В разговоре с корреспондентом URA.RU первый секретарь областного отделения «Коммунистов России» Вячеслав Степанов сообщил, что у партии есть планы по участию в довыборах. «С кандидатурой мы еще не определились. Решаем этот вопрос. Решение об участии принято», — добавил Степанов. Он уточнил, что с кандидатом определятся на заседании обкома.

Ранее URA.RU писало, что депутат Борис Чепурной досрочно сложил свои полномочия. В своем заявлении он указал, что это решение он принял из-за загруженности на основной работе (возглавляет отделение МФЦ в Сафакулевском округе). Также сообщалось, что освобождающееся место в курганской облдуме может занять бизнесмен Александр Черняк.

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Депутат курганской гордумы Яков Сидоров, который известен критикой местных властей, планирует претендовать на освободившееся место в облдуме. Его выдвижение обсуждают в политокружении, рассказали URA.RU источники, близкие к региональным властям. «На мандат в региональном парламенте, который освободился после досрочной отставки Бориса Чепурного, собирается претендовать депутат гордумы Яков Сидоров. Сейчас прорабатывают варианты его выдвижения», — указали собеседники агентства. Сидоров попросил обратиться за комментариями в отделение партии, в которой он сейчас состоит. В разговоре с корреспондентом URA.RU первый секретарь областного отделения «Коммунистов России» Вячеслав Степанов сообщил, что у партии есть планы по участию в довыборах. «С кандидатурой мы еще не определились. Решаем этот вопрос. Решение об участии принято», — добавил Степанов. Он уточнил, что с кандидатом определятся на заседании обкома. Ранее URA.RU писало, что депутат Борис Чепурной досрочно сложил свои полномочия. В своем заявлении он указал, что это решение он принял из-за загруженности на основной работе (возглавляет отделение МФЦ в Сафакулевском округе). Также сообщалось, что освобождающееся место в курганской облдуме может занять бизнесмен Александр Черняк.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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