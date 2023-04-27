В Кургане обсуждают участие скандального депутата в выборах в облдуму

Депутат курганской гордумы Яков Сидоров, который известен критикой местных властей, планирует претендовать на освободившееся место в облдуме. Его выдвижение обсуждают в политокружении, рассказали URA.RU источники, близкие к региональным властям.
«На мандат в региональном парламенте, который освободился после досрочной отставки Бориса Чепурного, собирается претендовать депутат гордумы Яков Сидоров. Сейчас прорабатывают варианты его выдвижения», — указали собеседники агентства. Сидоров попросил обратиться за комментариями в отделение партии, в которой он сейчас состоит.
В разговоре с корреспондентом URA.RU первый секретарь областного отделения «Коммунистов России» Вячеслав Степанов сообщил, что у партии есть планы по участию в довыборах. «С кандидатурой мы еще не определились. Решаем этот вопрос. Решение об участии принято», — добавил Степанов. Он уточнил, что с кандидатом определятся на заседании обкома.
Ранее URA.RU писало, что депутат Борис Чепурной досрочно сложил свои полномочия. В своем заявлении он указал, что это решение он принял из-за загруженности на основной работе (возглавляет отделение МФЦ в Сафакулевском округе). Также сообщалось, что освобождающееся место в курганской облдуме может занять бизнесмен Александр Черняк.
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