В Кургане нашли замену уходящему из облдумы депутату. Инсайд

24 апреля 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

В Кургане обсуждают изменение состава облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Освобождающееся место в курганской облдуме может занять бизнесмен, руководитель предприятия «МобиДик» Александр Черняк. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. «Черняк, который готов обеспечивать армию вездеходами-беспилотниками, может стать депутатом облдумы. Предварительно с ним уже провели беседу по этому вопросу», — сообщил собеседник агентства. Другой источник добавил, что бизнесмен заменит в парламенте депутата Бориса Чепурного, собравшегося в отставку. Этот вопрос рассмотрят на заседании 26 апреля. Он внесен в дополнительную повестку, которая опубликована на сайте парламента. Черняк не стал комментировать ситуацию. В разговоре с корреспондентом URA.RU он уточнил, что пока ничего не решено точно и попросил вернуться к этому вопросу позже. Получить оперативный комментарий у Чепурного не удалось. В распоряжении редакции нет его личного номера телефона. По рабочему телефону отдела МФЦ в селе Сафакулево, который возглавляет Чепурной, никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что один из депутатов курганской облдумы намерен отказаться от мандата из-за того, что у него нет денег ездить на заседания из отдаленного округа. На дорогу ему приходиться тратить три часа в одну и столько в другую сторону.

Освобождающееся место в курганской облдуме может занять бизнесмен, руководитель предприятия «МобиДик» Александр Черняк. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. «Черняк, который готов обеспечивать армию вездеходами-беспилотниками, может стать депутатом облдумы. Предварительно с ним уже провели беседу по этому вопросу», — сообщил собеседник агентства. Другой источник добавил, что бизнесмен заменит в парламенте депутата Бориса Чепурного, собравшегося в отставку. Этот вопрос рассмотрят на заседании 26 апреля. Он внесен в дополнительную повестку, которая опубликована на сайте парламента. Черняк не стал комментировать ситуацию. В разговоре с корреспондентом URA.RU он уточнил, что пока ничего не решено точно и попросил вернуться к этому вопросу позже. Получить оперативный комментарий у Чепурного не удалось. В распоряжении редакции нет его личного номера телефона. По рабочему телефону отдела МФЦ в селе Сафакулево, который возглавляет Чепурной, никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что один из депутатов курганской облдумы намерен отказаться от мандата из-за того, что у него нет денег ездить на заседания из отдаленного округа. На дорогу ему приходиться тратить три часа в одну и столько в другую сторону.