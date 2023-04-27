В Курганской области сгорела улица

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Пожар в Логовушке. Курган, мчс, пожар, тушение
В деревне Логоушка сгорела целая улица домов Фото:

В Кетовском округе (Курганская область) в деревне Логоушка сгорела улица. Об этом губернатор Вадим Шумков написал в своем telegram-канале.

«В Логоушке выгорела целая улица. Пообщался с несколькими погорельцами. Впечатление эмоционально очень тяжелое. На месте работают представители руководства УМВД и СК по Курганской области», — написал Шумков.

Губернатор Курганской области подчеркнул, что компетентные органы ведут работу по установлению и задержанию возможно виновных лиц. «По рассказам местных, огонь зашел со стороны железной дороги, при шквалистом ветре. И через несколько минут горела целая улица», — уточнил Шумков.

Ранее URA.RU сообщало, что во время тушения пожара в деревне Логоушка Кетовского округа (Курганская область) был обнаружен погибший человек. Причины гибели пока неизвестны.

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В Кетовском округе (Курганская область) в деревне Логоушка сгорела улица. Об этом губернатор Вадим Шумков написал в своем telegram-канале. «В Логоушке выгорела целая улица. Пообщался с несколькими погорельцами. Впечатление эмоционально очень тяжелое. На месте работают представители руководства УМВД и СК по Курганской области», — написал Шумков. Губернатор Курганской области подчеркнул, что компетентные органы ведут работу по установлению и задержанию возможно виновных лиц. «По рассказам местных, огонь зашел со стороны железной дороги, при шквалистом ветре. И через несколько минут горела целая улица», — уточнил Шумков. Ранее URA.RU сообщало, что во время тушения пожара в деревне Логоушка Кетовского округа (Курганская область) был обнаружен погибший человек. Причины гибели пока неизвестны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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