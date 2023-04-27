В Курганской области сгорела улица

В деревне Логоушка сгорела целая улица домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском округе (Курганская область) в деревне Логоушка сгорела улица. Об этом губернатор Вадим Шумков написал в своем telegram-канале.

«В Логоушке выгорела целая улица. Пообщался с несколькими погорельцами. Впечатление эмоционально очень тяжелое. На месте работают представители руководства УМВД и СК по Курганской области», — написал Шумков.

Губернатор Курганской области подчеркнул, что компетентные органы ведут работу по установлению и задержанию возможно виновных лиц. «По рассказам местных, огонь зашел со стороны железной дороги, при шквалистом ветре. И через несколько минут горела целая улица», — уточнил Шумков.

Ранее URA.RU сообщало, что во время тушения пожара в деревне Логоушка Кетовского округа (Курганская область) был обнаружен погибший человек. Причины гибели пока неизвестны.