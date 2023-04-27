В Курганской области в масштабном пожаре обнаружили погибшего жителя

В масштабном пожаре погиб курганец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Во время тушения пожара в деревне Логоушка Кетовского округа (Курганская область) был обнаружен погибший человек. Информация появилась в СМИ.

«В Курганской области один человек погиб при пожаре в деревне Логоушка», — сообщает РИА Новости. Причины гибели человека неизвестны.

Редакции URA.RU запросила комментарий в ГУ МЧС региона. В пресс-службе чрезвычайного управления подтвердили факт гибели человека.

В следственном управлении СКР по Курганской области рассказали, что погибшей стала женщина. «По факту возгорания жилых домов и иных объектов в н. п. Логоушка Кетовского района Курганской области и гибели в результате пожара женщины следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка», — рассказали в управлении. На место происшествия выехали эксперты-криминалисты и руководители СУ СК области. Ситуация находится на контроле руководства следственного управления.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской деревне произошел большой пожар. Жители деревни были эвакуированы.