В Курганской области в масштабном пожаре обнаружили погибшего жителя

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Пожар в Логовушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение, огонь
В масштабном пожаре погиб курганец Фото:
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Во время тушения пожара в деревне Логоушка Кетовского округа (Курганская область) был обнаружен погибший человек. Информация появилась в СМИ.

«В Курганской области один человек погиб при пожаре в деревне Логоушка», — сообщает РИА Новости. Причины гибели человека неизвестны.

Редакции URA.RU запросила комментарий в ГУ МЧС региона. В пресс-службе чрезвычайного управления подтвердили факт гибели человека.

В следственном управлении СКР по Курганской области рассказали, что погибшей стала женщина. «По факту возгорания жилых домов и иных объектов в н. п. Логоушка Кетовского района Курганской области и гибели в результате пожара женщины следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка», — рассказали в управлении. На место происшествия выехали эксперты-криминалисты и руководители СУ СК области. Ситуация находится на контроле руководства следственного управления.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской деревне произошел большой пожар. Жители деревни были эвакуированы.

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Во время тушения пожара в деревне Логоушка Кетовского округа (Курганская область) был обнаружен погибший человек. Информация появилась в СМИ. «В Курганской области один человек погиб при пожаре в деревне Логоушка», — сообщает РИА Новости. Причины гибели человека неизвестны. Редакции URA.RU запросила комментарий в ГУ МЧС региона. В пресс-службе чрезвычайного управления подтвердили факт гибели человека. В следственном управлении СКР по Курганской области рассказали, что погибшей стала женщина. «По факту возгорания жилых домов и иных объектов в н. п. Логоушка Кетовского района Курганской области и гибели в результате пожара женщины следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка», — рассказали в управлении. На место происшествия выехали эксперты-криминалисты и руководители СУ СК области. Ситуация находится на контроле руководства следственного управления. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской деревне произошел большой пожар. Жители деревни были эвакуированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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