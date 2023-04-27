Глава НАСА раскрыл планы сместить МКС с орбиты

Глава НАСА Нельсон: МКС будет сведена с орбиты в 2030—2031 годах

28 апреля 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

МКС сведут с орбиты в следующем десятилетии — НАСА Фото: Роскосмос Международную космическую станцию (МКС) сведут с орбиты в 2030—2031 годах. Об этом заявил глава НАСА Билл Нельсон. «Она стареет, и мы собираемся свести ее с орбиты, мы сделаем это в 2030—2031 годах», — сказал Нельсон на бюджетных слушаниях в комитете по науке и технологиям палаты представителей конгресса США, передают РИА Новости. Он добавил, что после этого работу на околоземной орбите планируется вести на частных коммерческих станциях. Ранее ряд стран, в числе которых США, Европейский союз и Япония заявили о продолжении работ на МКС до 2030 года, пишет RT. Россия пока не определилась с окончательным сроком. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов докладывал президенту РФ Владимиру Путину о решении выйти из проекта МКС после 2024 года, пишет МК . Однако позже Москва заявила NASA о том, что РФ не намерена выходить с МКС как минимум до 2028 года.

Международную космическую станцию (МКС) сведут с орбиты в 2030—2031 годах. Об этом заявил глава НАСА Билл Нельсон. «Она стареет, и мы собираемся свести ее с орбиты, мы сделаем это в 2030—2031 годах», — сказал Нельсон на бюджетных слушаниях в комитете по науке и технологиям палаты представителей конгресса США, передают РИА Новости. Он добавил, что после этого работу на околоземной орбите планируется вести на частных коммерческих станциях. Ранее ряд стран, в числе которых США, Европейский союз и Япония заявили о продолжении работ на МКС до 2030 года, пишет RT. Россия пока не определилась с окончательным сроком. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов докладывал президенту РФ Владимиру Путину о решении выйти из проекта МКС после 2024 года, пишет МК. Однако позже Москва заявила NASA о том, что РФ не намерена выходить с МКС как минимум до 2028 года.