Глава НАСА раскрыл планы сместить МКС с орбиты

Международную космическую станцию (МКС) сведут с орбиты в 2030—2031 годах. Об этом заявил глава НАСА Билл Нельсон.
«Она стареет, и мы собираемся свести ее с орбиты, мы сделаем это в 2030—2031 годах», — сказал Нельсон на бюджетных слушаниях в комитете по науке и технологиям палаты представителей конгресса США, передают РИА Новости. Он добавил, что после этого работу на околоземной орбите планируется вести на частных коммерческих станциях.
Ранее ряд стран, в числе которых США, Европейский союз и Япония заявили о продолжении работ на МКС до 2030 года, пишет RT. Россия пока не определилась с окончательным сроком. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов докладывал президенту РФ Владимиру Путину о решении выйти из проекта МКС после 2024 года, пишет
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