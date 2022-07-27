Reuters: Россия планирует оставаться на МКС минимум до 2028 года

28 июля 2022 в 03:36 Размер текста - 17 +

Москвы намерена соблюдать все обязанности по МКС перед иностранными партнерами Фото: spacePD/pickupimage Москва поставила в известность представителей NASA о том, что РФ не намерена выходить с МКС как минимум до 2028 года. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на слова Кэти Людерс — начальника командования Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. «Российские чиновники, отвечающие за космическую сферу, сообщили своим американским коллегам во вторник [26 июля], что Москва рассчитывает остаться на Международной космической станции. По крайней мере, до тех пор, пока в 2028 году не будет построен собственный форпост страны на орбите», — слова Людерс процитированы в СМИ. РФ приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Но, несмотря на это, «Роскосмос» выполнит все свои обязательства перед партнерами. Об этом заявил новый глава госкорпорации Юрий Борисов. В середине июля «Роскосмос» и National Aeronautics and Space Administration (NASA) подписали соглашение о совместных перекрестных перелетах. Предполагается, что оно будет способствовать развитию сотрудничества России и США в рамках программы МКС. Ранее сообщалось, что экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин приказал российскому экипажу на международной станции прекратить работу с Европой. Такое решение стало ответом на прекращение сотрудничества Европейского космического агентства с «Роскосмосом» по программе «ЭкзоМарс».

Москва поставила в известность представителей NASA о том, что РФ не намерена выходить с МКС как минимум до 2028 года. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на слова Кэти Людерс — начальника командования Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. «Российские чиновники, отвечающие за космическую сферу, сообщили своим американским коллегам во вторник [26 июля], что Москва рассчитывает остаться на Международной космической станции. По крайней мере, до тех пор, пока в 2028 году не будет построен собственный форпост страны на орбите», — слова Людерс процитированы в СМИ. РФ приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Но, несмотря на это, «Роскосмос» выполнит все свои обязательства перед партнерами. Об этом заявил новый глава госкорпорации Юрий Борисов. В середине июля «Роскосмос» и National Aeronautics and Space Administration (NASA) подписали соглашение о совместных перекрестных перелетах. Предполагается, что оно будет способствовать развитию сотрудничества России и США в рамках программы МКС. Ранее сообщалось, что экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин приказал российскому экипажу на международной станции прекратить работу с Европой. Такое решение стало ответом на прекращение сотрудничества Европейского космического агентства с «Роскосмосом» по программе «ЭкзоМарс».