На челябинской трассе М-5 в двойной аварии погиб водитель

28 апреля 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

ДТП произошло вечером 27 апреля Фото: Московец Илья © URA.RU В двойной аварии на челябинском участке трассы М-5 погиб житель Златоуста. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе ОГИБДД по Златоустовскому городскому округу (ЗГО). «27 апреля на 1742 км трассы М-5 Москва-Челябинск в 21:00 водитель автомобиля Datsun 1994 года рождения совершил столкновение с автомобилем Volvo, после чего допустил занос транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем Renault. В результате ДТП водитель автомобиля Datsun погиб на месте происшествия», — заявил руководитель ОГИБДД по ЗГО Евгений Ярушин в сообществе «Твой регион. Южный Урал». По данным полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются. На кадрах видео с места аварии заметно, что автомобиль Datsun имеет существенные повреждения, особенно сильные со стороны водителя. На лобовом стекле заметна надпись «Кайфуй пока молодой». Ранее стало известно, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование аварии, произошедшей 26 марта на участке дороги Троицк—Челябинск. В результате столкновения с большегрузом погибли пять человек. Водителя грузовика госпитализировали.

В двойной аварии на челябинском участке трассы М-5 погиб житель Златоуста. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе ОГИБДД по Златоустовскому городскому округу (ЗГО). «27 апреля на 1742 км трассы М-5 Москва-Челябинск в 21:00 водитель автомобиля Datsun 1994 года рождения совершил столкновение с автомобилем Volvo, после чего допустил занос транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем Renault. В результате ДТП водитель автомобиля Datsun погиб на месте происшествия», — заявил руководитель ОГИБДД по ЗГО Евгений Ярушин в сообществе «Твой регион. Южный Урал». По данным полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются. На кадрах видео с места аварии заметно, что автомобиль Datsun имеет существенные повреждения, особенно сильные со стороны водителя. На лобовом стекле заметна надпись «Кайфуй пока молодой». Ранее стало известно, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование аварии, произошедшей 26 марта на участке дороги Троицк—Челябинск. В результате столкновения с большегрузом погибли пять человек. Водителя грузовика госпитализировали.