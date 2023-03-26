Бастрыкин взял на контроль расследование дела с пятью погибшими на челябинской трассе

27 марта 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил Решетникову доложить об обстоятельствах, приведших к страшной аварии Фото: Официальный сайт Президента РФ Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет доложено об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия в Челябинской области, в результате которого погибли несовершеннолетние. Информацию об этом распространил СК РФ. «В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову представить по данному факту подробный доклад», — сказано в официальном сообщении ведомства. Как сообщало URA.RU, ночью 26 марта 2023 года на 117 км автодороги «Троицк-Челябинск» произошло ДТП с пятью погибшими. Девушка-водитель, 2001 года рождения, выехала на встречную полосу движения, где совершила столкновение с фурой. В результате получили смертельные травмы водитель легкового автомобиля и четверо подростков в возрасте 13-14 лет, находившиеся в салоне легковой машины. СУ СК России по Челябинской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет доложено об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия в Челябинской области, в результате которого погибли несовершеннолетние. Информацию об этом распространил СК РФ. «В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову представить по данному факту подробный доклад», — сказано в официальном сообщении ведомства. Как сообщало URA.RU, ночью 26 марта 2023 года на 117 км автодороги «Троицк-Челябинск» произошло ДТП с пятью погибшими. Девушка-водитель, 2001 года рождения, выехала на встречную полосу движения, где совершила столкновение с фурой. В результате получили смертельные травмы водитель легкового автомобиля и четверо подростков в возрасте 13-14 лет, находившиеся в салоне легковой машины. СУ СК России по Челябинской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).