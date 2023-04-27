Пентагон: США встретятся с десятками союзников, чтобы обсудить Украину

28 апреля 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

СЩА и их союзники обсудят поставки вооружения Украине, заявил Райдер Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США проведут встречу с более чем 40 союзниками по НАТО и ЕС, чтобы обсудить ускоренные поставки оружия Украине. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «Встреча включает директоров по вооружениям и представителей более чем 40 стран Европейского союза и НАТО, сфокусированных на глобальных усилиях по ускоренному снабжению, производству и поддержанию оружия, необходимого Украине», — передает слова Райдера РИА Новости. Встреча пройдет в Брюсселе во главе с замминистра обороны США по закупкам вооружений Уильямом Лаплантом. Ранее Украина заявляла, что планирует контрнаступление на Крым весной. Однако позже стало известно, что наступление откладывается из-за того, что Киев ждет поступления вооружения со стороны Запада. Полковник запаса Сергей Юшков считает, что США затягивают поставку батарей из зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине из-за высокой стоимости техники и боязни финансового и имиджевого урона, если вооружение будет уничтожено в ходе спецоперации.

США проведут встречу с более чем 40 союзниками по НАТО и ЕС, чтобы обсудить ускоренные поставки оружия Украине. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. «Встреча включает директоров по вооружениям и представителей более чем 40 стран Европейского союза и НАТО, сфокусированных на глобальных усилиях по ускоренному снабжению, производству и поддержанию оружия, необходимого Украине», — передает слова Райдера РИА Новости. Встреча пройдет в Брюсселе во главе с замминистра обороны США по закупкам вооружений Уильямом Лаплантом. Ранее Украина заявляла, что планирует контрнаступление на Крым весной. Однако позже стало известно, что наступление откладывается из-за того, что Киев ждет поступления вооружения со стороны Запада. Полковник запаса Сергей Юшков считает, что США затягивают поставку батарей из зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине из-за высокой стоимости техники и боязни финансового и имиджевого урона, если вооружение будет уничтожено в ходе спецоперации.