Полковник запаса назвал причины задержки американских поставок ЗРК Patriot для ВСУ

Полковник запаса Юшков: США тянут с поставкой ЗРК Patriot для ВСУ из-за высокой стоимости

27 апреля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Украине поставлена одна система ЗРК Patriot, однако ей было обещано три батареи техники Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США затягивают поставку батарей из зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине из-за высокой стоимости техники, недостатка квалификации экипажей и боязни финансового и имиджевого урона, если вооружение будет уничтожено в ходе спецоперации. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал полковник запаса, герой России Сергей Юшков. «Почему Америка не предполагает в настоящее время передать обещанные три батареи? Первое — стоимость батареи превышает миллиарды долларов. Второе — некому передавать. Нет обученных экипажей, способных слаженно на нужных направлениях, частотах, в районах работать на данном оборудовании. Третье — есть огромная боязнь, что данное оружие может быть захвачено или уничтожено, что будет являться большим финансовым и имиджевым ударом по натовским героям», — сказал Сергей Юшков. Полковник запаса напомнил, что Украине передана лишь одна система Patriot, хотя обещано ей было три батареи. «Данная система очень сильно разрекламирована и имеет объективно неплохие характеристики, но только при применении ее по авиационной группировки. По низколетящим и по не скоростным целям, которые именно в данном районе достаточно активно применяется, эффект этого вооружения очень не велик», — уточнил он. Также, отметил герой РФ, ЗРК Patriot есть не у всех членов НАТО, поэтому США не хотят, чтобы поставка техники Украине сказалась на обороне стран-участниц альянса. «Еще одна особенность, что данного вида вооружения недостаточно в странах НАТО. Его явно не хватает. И это сейчас выявилось в ходе различных расчетов и учений, поэтому передавать туда, где его железно уничтожат не до конца умно», — заключил Юшков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США затягивают поставку батарей из зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине из-за высокой стоимости техники, недостатка квалификации экипажей и боязни финансового и имиджевого урона, если вооружение будет уничтожено в ходе спецоперации. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал полковник запаса, герой России Сергей Юшков. «Почему Америка не предполагает в настоящее время передать обещанные три батареи? Первое — стоимость батареи превышает миллиарды долларов. Второе — некому передавать. Нет обученных экипажей, способных слаженно на нужных направлениях, частотах, в районах работать на данном оборудовании. Третье — есть огромная боязнь, что данное оружие может быть захвачено или уничтожено, что будет являться большим финансовым и имиджевым ударом по натовским героям», — сказал Сергей Юшков. Полковник запаса напомнил, что Украине передана лишь одна система Patriot, хотя обещано ей было три батареи. «Данная система очень сильно разрекламирована и имеет объективно неплохие характеристики, но только при применении ее по авиационной группировки. По низколетящим и по не скоростным целям, которые именно в данном районе достаточно активно применяется, эффект этого вооружения очень не велик», — уточнил он. Также, отметил герой РФ, ЗРК Patriot есть не у всех членов НАТО, поэтому США не хотят, чтобы поставка техники Украине сказалась на обороне стран-участниц альянса. «Еще одна особенность, что данного вида вооружения недостаточно в странах НАТО. Его явно не хватает. И это сейчас выявилось в ходе различных расчетов и учений, поэтому передавать туда, где его железно уничтожат не до конца умно», — заключил Юшков.