27 апреля 2023
26 апреля 2023

В Тюмени ожидается минусовая температура

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В Тюмени 29 апреля температура воздуха понизится до -1 градуса Фото:

В Тюмени в субботу 29 апреля прогнозируют похолодание до -1 градуса. Об этом сообщается на портале Gismeteo.ru.

«Погода в Тюмени 29 апреля — минус один градус ночью, + 14 днем», — говорится в прогнозе. Это будет самая холодная ночь за последнюю и грядущую неделю.

При этом самая теплая погода в области ожидается третьего марта. Днем температура воздуха поднимется до + 24 градусов.

Ранее URA.RU писало о резком температурном перепаде в Тюмени. За сутки 25 апреля температура поднялась с плюс одного до +20 градусов.

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В Тюмени в субботу 29 апреля прогнозируют похолодание до -1 градуса. Об этом сообщается на портале Gismeteo.ru. «Погода в Тюмени 29 апреля — минус один градус ночью, + 14 днем», — говорится в прогнозе. Это будет самая холодная ночь за последнюю и грядущую неделю. При этом самая теплая погода в области ожидается третьего марта. Днем температура воздуха поднимется до + 24 градусов. Ранее URA.RU писало о резком температурном перепаде в Тюмени. За сутки 25 апреля температура поднялась с плюс одного до +20 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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