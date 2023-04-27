В Тюмени ожидается минусовая температура

В Тюмени 29 апреля температура воздуха понизится до -1 градуса
В Тюмени в субботу 29 апреля прогнозируют похолодание до -1 градуса. Об этом сообщается на портале Gismeteo.ru.
«Погода в Тюмени 29 апреля — минус один градус ночью, + 14 днем», — говорится в прогнозе. Это будет самая холодная ночь за последнюю и грядущую неделю.
При этом самая теплая погода в области ожидается третьего марта. Днем температура воздуха поднимется до + 24 градусов.
Ранее URA.RU писало о резком температурном перепаде в Тюмени. За сутки 25 апреля температура поднялась с плюс одного до +20 градусов.
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