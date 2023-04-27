Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пожаров в Курганской области

28 апреля 2023 в 02:17 Размер текста - 17 +

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело из-за пожаров в Курганской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с масштабными пожарами в Курганской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В Курганской области 27 апреля 2023 года в ряде населенных пунктов возникли масштабные пожары, повлекшие значительный материальный ущерб как для граждан, так и для хозяйствующих субъектов. На данный момент также известно о погибшей жительнице деревни Логоушка», — сообщило ведомство. По данным фактам следственными органами СК России по Курганской области организовано проведение процессуальной проверки. «Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Курганской области Григорию Казеко возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков обратил внимание на одновременное начало масштабных пожаров. Огонь начал распространяться рядом с Курганом при шквалистом ветре, вдоль одной линии сразу с западной и восточной сторон.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с масштабными пожарами в Курганской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В Курганской области 27 апреля 2023 года в ряде населенных пунктов возникли масштабные пожары, повлекшие значительный материальный ущерб как для граждан, так и для хозяйствующих субъектов. На данный момент также известно о погибшей жительнице деревни Логоушка», — сообщило ведомство. По данным фактам следственными органами СК России по Курганской области организовано проведение процессуальной проверки. «Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Курганской области Григорию Казеко возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков обратил внимание на одновременное начало масштабных пожаров. Огонь начал распространяться рядом с Курганом при шквалистом ветре, вдоль одной линии сразу с западной и восточной сторон.