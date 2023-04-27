Бастрыкин поручил доложить о покушении на пенсионерку в Челябинске

28 апреля 2023 в 02:29 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад от СКР по Челябинской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о покушении на убийство пенсионерки в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад о расследовании покушения на убийство пожилой жительницы Челябинской области. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад об установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе ведомства. В СКР уточнили, что речь идет об инциденте, который произошел 26 апреля. По данным СКР, 32-летний местный житель, проходя мимо пожилой женщины на улице Комсомольский проспект в Челябинске, нанес пенсионерке несколько ударов кулаком по лицу. Женщина от ударов упала на асфальт, сейчас ей оказывается медпомощь в лечебном учреждении. В ведомстве добавили, что по данному факту следственными органами СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Подозреваемый в нападении задержан, с ним проводятся следственные действия.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о покушении на убийство пенсионерки в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил представить доклад о расследовании покушения на убийство пожилой жительницы Челябинской области. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад об установленных обстоятельствах», — уточнили в пресс-службе ведомства. В СКР уточнили, что речь идет об инциденте, который произошел 26 апреля. По данным СКР, 32-летний местный житель, проходя мимо пожилой женщины на улице Комсомольский проспект в Челябинске, нанес пенсионерке несколько ударов кулаком по лицу. Женщина от ударов упала на асфальт, сейчас ей оказывается медпомощь в лечебном учреждении. В ведомстве добавили, что по данному факту следственными органами СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Подозреваемый в нападении задержан, с ним проводятся следственные действия.