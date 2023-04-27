Вылет нескольких рейсов до Сургута задерживается из-за метеоусловий. Скрин

28 апреля 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

Погодные условия стали причиной задержки прилета самолетов в Сургут Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прибытие несколько рейсов, в том числе из Москвы и Махачкалы, 28 апреля задерживается из-за метеоусловий. Об этом URA.RU рассказали в справочной воздушной гавани. «Задержка рейсов связана с метеоусловиями в Сургуте», — сообщили в справочной. Так, вылет самолета из московского аэропорта Шереметьево, который должен был состояться в 03:00 (время местное), запланирован на 05:10. На онлайн-табло аэропорта также указано, что с задержкой прибудут воздушные судна из Санкт-Петербурга и Махачкалы. В связи с поздним прилетом самолетов задерживаются и вылеты. По данным сайта Gismeteo сейчас в Сургуте +3 градуса, западный ветер дует со скоростью один метр в секунду. В городе туман. В Сургут с опозданием прибудут несколько рейсов airport-surgut.ru Из-за позднего прибытия самолетов задерживаются вылеты airport-surgut.ru

Прибытие несколько рейсов, в том числе из Москвы и Махачкалы, 28 апреля задерживается из-за метеоусловий. Об этом URA.RU рассказали в справочной воздушной гавани. «Задержка рейсов связана с метеоусловиями в Сургуте», — сообщили в справочной. Так, вылет самолета из московского аэропорта Шереметьево, который должен был состояться в 03:00 (время местное), запланирован на 05:10. На онлайн-табло аэропорта также указано, что с задержкой прибудут воздушные судна из Санкт-Петербурга и Махачкалы. В связи с поздним прилетом самолетов задерживаются и вылеты. По данным сайта Gismeteo сейчас в Сургуте +3 градуса, западный ветер дует со скоростью один метр в секунду. В городе туман.