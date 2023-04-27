27 апреля 2023
26 апреля 2023

Вылет нескольких рейсов до Сургута задерживается из-за метеоусловий. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , аэропорт сургут
Погодные условия стали причиной задержки прилета самолетов в Сургут Фото:

Прибытие несколько рейсов, в том числе из Москвы и Махачкалы, 28 апреля задерживается из-за метеоусловий. Об этом URA.RU рассказали в справочной воздушной гавани.

«Задержка рейсов связана с метеоусловиями в Сургуте», — сообщили в справочной. Так, вылет самолета из московского аэропорта Шереметьево, который должен был состояться в 03:00 (время местное), запланирован на 05:10.

На онлайн-табло аэропорта также указано, что с задержкой прибудут воздушные судна из Санкт-Петербурга и Махачкалы. В связи с поздним прилетом самолетов задерживаются и вылеты.

По данным сайта Gismeteo сейчас в Сургуте +3 градуса, западный ветер дует со скоростью один метр в секунду. В городе туман.

В Сургут с опозданием прибудут несколько рейсов
В Сургут с опозданием прибудут несколько рейсов
Из-за позднего прибытия самолетов задерживаются вылеты
Из-за позднего прибытия самолетов задерживаются вылеты

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Прибытие несколько рейсов, в том числе из Москвы и Махачкалы, 28 апреля задерживается из-за метеоусловий. Об этом URA.RU рассказали в справочной воздушной гавани. «Задержка рейсов связана с метеоусловиями в Сургуте», — сообщили в справочной. Так, вылет самолета из московского аэропорта Шереметьево, который должен был состояться в 03:00 (время местное), запланирован на 05:10. На онлайн-табло аэропорта также указано, что с задержкой прибудут воздушные судна из Санкт-Петербурга и Махачкалы. В связи с поздним прилетом самолетов задерживаются и вылеты. По данным сайта Gismeteo сейчас в Сургуте +3 градуса, западный ветер дует со скоростью один метр в секунду. В городе туман.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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