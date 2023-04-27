В ХМАО 1 мая ожидается теплая погода

В ХМАО 1 мая ожидается малооблачная погода и температура воздуха до +7 градусов. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.
«В понедельник, 1 мая, в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске ожидается малооблачная погода, без осадков», — сообщается на сайте сервиса. В Ханты-Мансийске столбик термометра днем поднимется до отметки +7 градусов, ночью опустится до -2. Скорость ветра составит шесть метров в секунду.
В Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске в дневные часы воздух прогреется до +4 градусов, ночью похолодает до -3 -4. Ветер будет дуть со скоростью восемь-десять метров в секунду.
Ранее URA.RU рассказывало, что 28 апреля ожидается порывистый ветер скоростью до 20 метров в секунду, он начнет стихать ближе к воскресенью. В выходные синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем до +14 градусов, ночью до -7.
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