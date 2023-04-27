В Перми снова объявили конкурс на достройку ЖК «Авиатор»

28 апреля 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

Долгострой ЖК «Авиатор» Фото: Александр Елизаров © URA.RU Фонд защиты дольщиков повторно объявил конкурс на достройку в Перми скандального жилого дома «Авиатор» на улице Старцева, 143. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Аукцион 27 апреля снова был переведен на этап подачи заявок. Торги переносятся на 15 мая. Первоначальный конкурс отменен голосованием единогласно», — указано в документации. Высотный дом в ЖК «Авиатор» начали строить в 2015 году. В 2017 году дом должны были ввести в эксплуатацию, но застройщик обанкротился. Три сотни дольщиков остались без квартир. Согласно данным портала госзакупок, первый аукцион по поиску подрядчика на достройку высотки на улице Старцева, 143 объявили 4 апреля. Подведение итогов торгов должно было состояться 20 апреля. Однако затем Фонд защиты дольщиков отменил конкурс в электронной форме и назначил новый аукцион. Начальная (максимальная) цена контракта осталась прежней — 874 млн 891 тыс. рублей. В доме по техдокументации предусмотрено 20 этажей, из которых 18 жилые. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми проводилась госэкспертиза четырех долгостроев, из-за которых пайщики и дольщики устраивали голодовку. Речь идет о домах по улицам Карпинского 112, Кировоградская 68А, Екатерининская 175, а также проспекте Декабристов, 97.

Фонд защиты дольщиков повторно объявил конкурс на достройку в Перми скандального жилого дома «Авиатор» на улице Старцева, 143. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Аукцион 27 апреля снова был переведен на этап подачи заявок. Торги переносятся на 15 мая. Первоначальный конкурс отменен голосованием единогласно», — указано в документации. Высотный дом в ЖК «Авиатор» начали строить в 2015 году. В 2017 году дом должны были ввести в эксплуатацию, но застройщик обанкротился. Три сотни дольщиков остались без квартир. Согласно данным портала госзакупок, первый аукцион по поиску подрядчика на достройку высотки на улице Старцева, 143 объявили 4 апреля. Подведение итогов торгов должно было состояться 20 апреля. Однако затем Фонд защиты дольщиков отменил конкурс в электронной форме и назначил новый аукцион. Начальная (максимальная) цена контракта осталась прежней — 874 млн 891 тыс. рублей. В доме по техдокументации предусмотрено 20 этажей, из которых 18 жилые. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми проводилась госэкспертиза четырех долгостроев, из-за которых пайщики и дольщики устраивали голодовку. Речь идет о домах по улицам Карпинского 112, Кировоградская 68А, Екатерининская 175, а также проспекте Декабристов, 97.