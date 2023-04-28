«Ведомости»: срок ремонта авто по ОСАГО рискует увеличиться

На данный момент срок ремонта автомобиля составляет 30 дней Фото: Анна Майорова © URA.RU

Комитет Совета Федерации по финансовой политике рекомендовал увеличить срок ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней. В условиях санкций 30-дневный срок может быть недостаточен.

«Совфед рекомендовал Минфину увеличить доступный период ремонта до 45 дней временно, согласно протоколу, утвержденному 25 апреля. Помимо увеличения сроков ремонта сенаторы предложили ЦБ и Российскому союзу страховщиков рассмотреть возможность обновлять единые справочники с ценами на запчасти при расчете стоимости ремонта чаще, чем раз в квартал, из-за их высокой волатильности», — сообщили «Ведомости».

Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев рассказал на совещании в Совфеде, что риск штрафа приводит к тому, что страховщики предпочитают выплаты ремонту, а это менее выгодно. «Проблемой является то, что страховщики, которые продолжают сотрудничать со станциями технического обслуживания, вынуждены расторгать с ними договоры, так как компании рискуют заплатить штраф, если СТО соглашается ремонтировать один автомобиль и отказывает в ремонте другому, из-за того что не успевает привезти запчасти», — приводят «Ведомости» слова Уфимцева.

«В целом, для стабилизации ситуации с ремонтом необходимо принимать решение о возможности использования б/у деталей, которые не влияют на безопасность движения», — считает директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса страховщика Максим Дмитриев, передают «Ведомости».

Ранее URA.RU рассказывало об автоэксперте Игоре Моржаретто, который озвучил возможность использования восстановленных кузовных деталей для автомобилей. Эксперт связал это с удорожанием и дефицитом запчастей на целый ряд машин.