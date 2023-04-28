Посол Пакистана заявил, что страна купила российскую нефть с согласия США

Пакистан, воспользовавшись разрешением США, приобрел российскую нефть по сниженной цене. Об этом сообщает издание «Голос Америки» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом).
«Посол Пакистана в США Масуд Хан объявил о приобретении Пакистаном российской нефти по сниженной цене с разрешения Белого дома», — передает издание. Посол подчеркнул, что сделка была заключена после обсуждения с Вашингтоном и была проведена в соответствии с правилами, которые подразумевают покупку российской нефти в пределах установленного потолка цен. Первая партия нефти прибудет в Пакистан морским путем уже в самое ближайшее время, заключили в издании.
Ранее министр нефти Пакистана Мусадик Малик объявил о приобретении его страной первой партии нефти из России по скидке. Он подчеркнул, что пакистанское правительство направлено на приобретение исключительно сырой российской нефти.
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