Посол Пакистана заявил, что страна купила российскую нефть с согласия США

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Пакистан приобрел российскую нефть после консультаций с Вашингтоном Фото:

Пакистан, воспользовавшись разрешением США, приобрел российскую нефть по сниженной цене. Об этом сообщает издание «Голос Америки» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом).

«Посол Пакистана в США Масуд Хан объявил о приобретении Пакистаном российской нефти по сниженной цене с разрешения Белого дома», — передает издание. Посол подчеркнул, что сделка была заключена после обсуждения с Вашингтоном и была проведена в соответствии с правилами, которые подразумевают покупку российской нефти в пределах установленного потолка цен. Первая партия нефти прибудет в Пакистан морским путем уже в самое ближайшее время, заключили в издании.

Ранее министр нефти Пакистана Мусадик Малик объявил о приобретении его страной первой партии нефти из России по скидке. Он подчеркнул, что пакистанское правительство направлено на приобретение исключительно сырой российской нефти.

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Пакистан, воспользовавшись разрешением США, приобрел российскую нефть по сниженной цене. Об этом сообщает издание «Голос Америки» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом). «Посол Пакистана в США Масуд Хан объявил о приобретении Пакистаном российской нефти по сниженной цене с разрешения Белого дома», — передает издание. Посол подчеркнул, что сделка была заключена после обсуждения с Вашингтоном и была проведена в соответствии с правилами, которые подразумевают покупку российской нефти в пределах установленного потолка цен. Первая партия нефти прибудет в Пакистан морским путем уже в самое ближайшее время, заключили в издании. Ранее министр нефти Пакистана Мусадик Малик объявил о приобретении его страной первой партии нефти из России по скидке. Он подчеркнул, что пакистанское правительство направлено на приобретение исключительно сырой российской нефти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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