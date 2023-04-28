Посол Пакистана заявил, что страна купила российскую нефть с согласия США

28 апреля 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

Пакистан приобрел российскую нефть после консультаций с Вашингтоном Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пакистан, воспользовавшись разрешением США, приобрел российскую нефть по сниженной цене. Об этом сообщает издание «Голос Америки» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом). «Посол Пакистана в США Масуд Хан объявил о приобретении Пакистаном российской нефти по сниженной цене с разрешения Белого дома», — передает издание. Посол подчеркнул, что сделка была заключена после обсуждения с Вашингтоном и была проведена в соответствии с правилами, которые подразумевают покупку российской нефти в пределах установленного потолка цен. Первая партия нефти прибудет в Пакистан морским путем уже в самое ближайшее время, заключили в издании. Ранее министр нефти Пакистана Мусадик Малик объявил о приобретении его страной первой партии нефти из России по скидке. Он подчеркнул, что пакистанское правительство направлено на приобретение исключительно сырой российской нефти.

Пакистан, воспользовавшись разрешением США, приобрел российскую нефть по сниженной цене. Об этом сообщает издание «Голос Америки» (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом). «Посол Пакистана в США Масуд Хан объявил о приобретении Пакистаном российской нефти по сниженной цене с разрешения Белого дома», — передает издание. Посол подчеркнул, что сделка была заключена после обсуждения с Вашингтоном и была проведена в соответствии с правилами, которые подразумевают покупку российской нефти в пределах установленного потолка цен. Первая партия нефти прибудет в Пакистан морским путем уже в самое ближайшее время, заключили в издании. Ранее министр нефти Пакистана Мусадик Малик объявил о приобретении его страной первой партии нефти из России по скидке. Он подчеркнул, что пакистанское правительство направлено на приобретение исключительно сырой российской нефти.