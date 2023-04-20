Reuters: Пакистан закупил первую партию российской нефти

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Пакистан закупил первую партию российской сырой нефти, пишет Reuters Фото:
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Пакистан оформил первый заказ на приобретение российской нефти в ходе сделки. Об этом заявил министр нефти страны Мусадик Малик.

«Один груз [российской нефти] будет доставлен в порт Карачи (город на юге Пакистана — прим. URA.RU) в мае. <…> Пакистан закупил первую партию российской нефти со скидкой в рамках новой сделки, заключенной между Исламабадом и Москвой», — сообщил Мусадик Малик. Его слова приводит Reuters. Уточняется, что Пакистан будет покупать только сырую нефть.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин нашел новых союзников, чем нивелировал урон от западных санкций. Россия поставляет собственную нефть странам Персидского залива со скидкой.

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Пакистан оформил первый заказ на приобретение российской нефти в ходе сделки. Об этом заявил министр нефти страны Мусадик Малик. «Один груз [российской нефти] будет доставлен в порт Карачи (город на юге Пакистана — прим. URA.RU) в мае. <…> Пакистан закупил первую партию российской нефти со скидкой в рамках новой сделки, заключенной между Исламабадом и Москвой», — сообщил Мусадик Малик. Его слова приводит Reuters. Уточняется, что Пакистан будет покупать только сырую нефть. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин нашел новых союзников, чем нивелировал урон от западных санкций. Россия поставляет собственную нефть странам Персидского залива со скидкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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