Reuters: Пакистан закупил первую партию российской нефти

Пакистан оформил первый заказ на приобретение российской нефти в ходе сделки. Об этом заявил министр нефти страны Мусадик Малик.
«Один груз [российской нефти] будет доставлен в порт Карачи (город на юге Пакистана — прим. URA.RU) в мае. <…> Пакистан закупил первую партию российской нефти со скидкой в рамках новой сделки, заключенной между Исламабадом и Москвой», — сообщил Мусадик Малик. Его слова
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин нашел новых союзников, чем нивелировал урон от западных санкций. Россия поставляет собственную нефть странам Персидского залива со скидкой.
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