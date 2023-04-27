27 апреля 2023

В лесах Златоуста раньше времени распустился опасный цветок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, откликной гребень, таганай
На Таганае волчеягодник заметен особенно весной Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) на две недели раньше распустился вызывающий головную боль опасный цветок. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, волчеягодник имеет ядовитую кору, листья и корень.

«На Таганае раньше обычного распустился волчеягодник. Рвать растение не следует. У волчьего лыка ядовиты кора, листья, корень», — отметили в нацпарке.

Головную боль можно получить, если вдыхать ароматы растения. Плоды цветка для человека также ядовиты. В то же время птицы поглощают ягоды без последствий. Цветок заметен весной, когда поверхность еще не покрылась ковром зелени.

Согласно одной из версий, название происходит от «агрессивности» цветка. Лыком его назвали из-за крепкого стебелька. Окрас ягод ярко-красный. Растение не является эндемиком и на Таганае встречается всюду.

Волчеягодник распустился на 10 дней раньше обычного
Волчеягодник распустился на 10 дней раньше обычного
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Весной растение хорошо заметно на фоне прошлогодней листвы
Весной растение хорошо заметно на фоне прошлогодней листвы
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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) на две недели раньше распустился вызывающий головную боль опасный цветок. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, волчеягодник имеет ядовитую кору, листья и корень. «На Таганае раньше обычного распустился волчеягодник. Рвать растение не следует. У волчьего лыка ядовиты кора, листья, корень», — отметили в нацпарке. Головную боль можно получить, если вдыхать ароматы растения. Плоды цветка для человека также ядовиты. В то же время птицы поглощают ягоды без последствий. Цветок заметен весной, когда поверхность еще не покрылась ковром зелени. Согласно одной из версий, название происходит от «агрессивности» цветка. Лыком его назвали из-за крепкого стебелька. Окрас ягод ярко-красный. Растение не является эндемиком и на Таганае встречается всюду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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