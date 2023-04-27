В лесах Златоуста раньше времени распустился опасный цветок. Фото

28 апреля 2023 в 08:43 Размер текста - 17 +

На Таганае волчеягодник заметен особенно весной Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) на две недели раньше распустился вызывающий головную боль опасный цветок. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, волчеягодник имеет ядовитую кору, листья и корень. «На Таганае раньше обычного распустился волчеягодник. Рвать растение не следует. У волчьего лыка ядовиты кора, листья, корень», — отметили в нацпарке. Головную боль можно получить, если вдыхать ароматы растения. Плоды цветка для человека также ядовиты. В то же время птицы поглощают ягоды без последствий. Цветок заметен весной, когда поверхность еще не покрылась ковром зелени. Согласно одной из версий, название происходит от «агрессивности» цветка. Лыком его назвали из-за крепкого стебелька. Окрас ягод ярко-красный. Растение не является эндемиком и на Таганае встречается всюду. Волчеягодник распустился на 10 дней раньше обычного Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай» Весной растение хорошо заметно на фоне прошлогодней листвы Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) на две недели раньше распустился вызывающий головную боль опасный цветок. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, волчеягодник имеет ядовитую кору, листья и корень. «На Таганае раньше обычного распустился волчеягодник. Рвать растение не следует. У волчьего лыка ядовиты кора, листья, корень», — отметили в нацпарке. Головную боль можно получить, если вдыхать ароматы растения. Плоды цветка для человека также ядовиты. В то же время птицы поглощают ягоды без последствий. Цветок заметен весной, когда поверхность еще не покрылась ковром зелени. Согласно одной из версий, название происходит от «агрессивности» цветка. Лыком его назвали из-за крепкого стебелька. Окрас ягод ярко-красный. Растение не является эндемиком и на Таганае встречается всюду.