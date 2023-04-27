27 апреля 2023

Махонин утвердил новые безалкогольные дни

В Пермском крае увеличен список дней, когда запрещена продажа алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Махонин утверил дни «сухого закона» для жителей Березников и села Серегово Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление правительства, которым на территории Березников и села Серегово в определенные дни запрещается розничная продажа алкоголя. В Березниках «сухой закон» вводится на День города 24 июня и День молодежи 1 июля. В Серегово увеселительные напитки будут под запретом 22 июля — в этот день здесь будет проходить этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы».

«На территории города Березники в общегородской праздник „День города“ 24 июня с 8:00 до 23:00; в День молодежи 1 июля с 8:00 до 23:00. На территории села Серегово — этно-ландшафтный фестиваль „Зов Пармы“ 22 июля с 8:00 до 23:00», — указано в документе, который опубликован на портале официальной правовой информации.

Ранее сообщалось, что продажа алкоголя по всему Пермскому краю будет под запретом 1 мая. За нарушение грозит штраф — до 300 тысяч рублей.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление правительства, которым на территории Березников и села Серегово в определенные дни запрещается розничная продажа алкоголя. В Березниках «сухой закон» вводится на День города 24 июня и День молодежи 1 июля. В Серегово увеселительные напитки будут под запретом 22 июля — в этот день здесь будет проходить этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы». «На территории города Березники в общегородской праздник „День города“ 24 июня с 8:00 до 23:00; в День молодежи 1 июля с 8:00 до 23:00. На территории села Серегово — этно-ландшафтный фестиваль „Зов Пармы“ 22 июля с 8:00 до 23:00», — указано в документе, который опубликован на портале официальной правовой информации. Ранее сообщалось, что продажа алкоголя по всему Пермскому краю будет под запретом 1 мая. За нарушение грозит штраф — до 300 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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