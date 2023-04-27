Махонин утвердил новые безалкогольные дни

В Пермском крае увеличен список дней, когда запрещена продажа алкоголя

Дмитрий Махонин утверил дни «сухого закона» для жителей Березников и села Серегово Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление правительства, которым на территории Березников и села Серегово в определенные дни запрещается розничная продажа алкоголя. В Березниках «сухой закон» вводится на День города 24 июня и День молодежи 1 июля. В Серегово увеселительные напитки будут под запретом 22 июля — в этот день здесь будет проходить этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы».

«На территории города Березники в общегородской праздник „День города“ 24 июня с 8:00 до 23:00; в День молодежи 1 июля с 8:00 до 23:00. На территории села Серегово — этно-ландшафтный фестиваль „Зов Пармы“ 22 июля с 8:00 до 23:00», — указано в документе, который опубликован на портале официальной правовой информации.

Ранее сообщалось, что продажа алкоголя по всему Пермскому краю будет под запретом 1 мая. За нарушение грозит штраф — до 300 тысяч рублей.