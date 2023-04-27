27 апреля 2023

В одной из главных тюменских больниц сменился главврач

В Тюмени в ОКБ №2 назначили нового главного врача
© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Тюмень, операционная, лампа, поликлиника, светильник, медицина, больница
Новым главным врачом стал торакальный хирург Иван Швецов Фото:

Главным врачом Областной клинической больнице №2 назначен Иван Швецов. Об этом в своем telegram-канале сообщил информационный центр правительства Тюменской области. До своего назначения с 2019 года он был заместителем главного врача.

«В Областной клинической больнице №2 назначен новый главный врач. Иван Владимирович Швецов — Отличник здравоохранения, кандидат медицинских наук, хирург высшей квалификации. Профессиональный путь начинал торакальным хирургом в ОКБ №2 и ОКБ №1», — указано в сообщении.

ОКБ №2 среди жителей Тюмени и самих врачей негласно считается одной из главных больниц Тюменской области. Здесь оказывают экстренную и неотложную помощь. А в структуре имеется два многопрофильных стационара, три поликлиники, в том числе травматологическая (единственная в регионе), областной травматолого-ортопедический и региональный сосудистый центры.

Ранее агентство рассказывало о других кадровых перестановках в медицинском сообществе Тюмени. Так врачом Областной клинической больницы №1 был назначен торакальный-хирург и депутат городской думы Иван Попов.

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Главным врачом Областной клинической больнице №2 назначен Иван Швецов. Об этом в своем telegram-канале сообщил информационный центр правительства Тюменской области. До своего назначения с 2019 года он был заместителем главного врача. «В Областной клинической больнице №2 назначен новый главный врач. Иван Владимирович Швецов — Отличник здравоохранения, кандидат медицинских наук, хирург высшей квалификации. Профессиональный путь начинал торакальным хирургом в ОКБ №2 и ОКБ №1», — указано в сообщении. ОКБ №2 среди жителей Тюмени и самих врачей негласно считается одной из главных больниц Тюменской области. Здесь оказывают экстренную и неотложную помощь. А в структуре имеется два многопрофильных стационара, три поликлиники, в том числе травматологическая (единственная в регионе), областной травматолого-ортопедический и региональный сосудистый центры. Ранее агентство рассказывало о других кадровых перестановках в медицинском сообществе Тюмени. Так врачом Областной клинической больницы №1 был назначен торакальный-хирург и депутат городской думы Иван Попов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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