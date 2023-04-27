В одной из главных тюменских больниц сменился главврач

Главным врачом Областной клинической больнице №2 назначен Иван Швецов. Об этом в своем telegram-канале сообщил информационный центр правительства Тюменской области. До своего назначения с 2019 года он был заместителем главного врача.
«В Областной клинической больнице №2 назначен новый главный врач. Иван Владимирович Швецов — Отличник здравоохранения, кандидат медицинских наук, хирург высшей квалификации. Профессиональный путь начинал торакальным хирургом в ОКБ №2 и ОКБ №1», — указано в сообщении.
ОКБ №2 среди жителей Тюмени и самих врачей негласно считается одной из главных больниц Тюменской области. Здесь оказывают экстренную и неотложную помощь. А в структуре имеется два многопрофильных стационара, три поликлиники, в том числе травматологическая (единственная в регионе), областной травматолого-ортопедический и региональный сосудистый центры.
Ранее агентство рассказывало о других кадровых перестановках в медицинском сообществе Тюмени. Так врачом Областной клинической больницы №1 был назначен торакальный-хирург и депутат городской думы Иван Попов.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.