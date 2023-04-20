Тюменский депутат-медик получил новое назначение

Областную клиническую больницу №1 в Тюмени возглавил депутат Иван Попов

Руководство ОКБ №1 доверили хирургу и депутату городской думы Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главным врачом Областной клинической больницы №1 в Тюмени назначен торакальный-хирург и депутат городской думы Иван Попов. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Иван Попов — новый главный врач Областной клинической больницы №1 в Тюмени. Иван Борисович — врач-торакальный хирург, отличник здравоохранения, кандидат медицинских наук, депутат городской думы», — сообщили URA.RU в инфоцентре властей региона.

В профессии Иван Попов уже более 30 лет. Половину этого срока он провел на должности главврача и генерального директора медико-санитарной части «Нефтяник». Теперь ему предстоит взять шефство над ОКБ №1, куда входит шесть медцентров, три поликлиники, два стационара, центр медицинских катастроф и прочие подразделения.

По данным сервиса СБИС до 10 апреля ОКБ №1 возглавлял Сергей Ярцев. Он перешел на должность заместителя главврача больницы.