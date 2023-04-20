20 апреля 2023

Тюменский депутат-медик получил новое назначение

Областную клиническую больницу №1 в Тюмени возглавил депутат Иван Попов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, медицина, медицинский работник, врач, доктор, медик, лечащий врач
Руководство ОКБ №1 доверили хирургу и депутату городской думы Тюмени Фото:

Главным врачом Областной клинической больницы №1 в Тюмени назначен торакальный-хирург и депутат городской думы Иван Попов. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Иван Попов — новый главный врач Областной клинической больницы №1 в Тюмени. Иван Борисович — врач-торакальный хирург, отличник здравоохранения, кандидат медицинских наук, депутат городской думы», — сообщили URA.RU в инфоцентре властей региона.

В профессии Иван Попов уже более 30 лет. Половину этого срока он провел на должности главврача и генерального директора медико-санитарной части «Нефтяник». Теперь ему предстоит взять шефство над ОКБ №1, куда входит шесть медцентров, три поликлиники, два стационара, центр медицинских катастроф и прочие подразделения.

По данным сервиса СБИС до 10 апреля ОКБ №1 возглавлял Сергей Ярцев. Он перешел на должность заместителя главврача больницы.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главным врачом Областной клинической больницы №1 в Тюмени назначен торакальный-хирург и депутат городской думы Иван Попов. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Иван Попов — новый главный врач Областной клинической больницы №1 в Тюмени. Иван Борисович — врач-торакальный хирург, отличник здравоохранения, кандидат медицинских наук, депутат городской думы», — сообщили URA.RU в инфоцентре властей региона. В профессии Иван Попов уже более 30 лет. Половину этого срока он провел на должности главврача и генерального директора медико-санитарной части «Нефтяник». Теперь ему предстоит взять шефство над ОКБ №1, куда входит шесть медцентров, три поликлиники, два стационара, центр медицинских катастроф и прочие подразделения. По данным сервиса СБИС до 10 апреля ОКБ №1 возглавлял Сергей Ярцев. Он перешел на должность заместителя главврача больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...