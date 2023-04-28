Шойгу обвинил США в крахе архитектуры мировой безопасности

США ради сохранения собственной гегемонии оказывают серьезное деструктивное влияние на международную систему безопасности, что ведет ее к краху. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«США с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что для сохранения собственной гегемонии Вашингтон предпринимает попытки разрушения условий договоренностей о контроле над вооружениями. Действующая встреча министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели проходит на фоне смены однополярного устройства мира на многополярное, чему активно сопротивляется Запад, заключил Шойгу.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США выстраивают планы по развязыванию биологической войны против России. В связи с этим российские ученые, по словам Патрушева, должны обратить пристальное внимание на последние американские разработки в области биологии.
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