27 апреля 2023

В челябинской тюрьме скончался заключенный террорист

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка, посвященная 300-летию Российской полиции в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, засов, тюрьма, железная дверь
Труп заключенного обнаружили в его камере Фото:

В тюрьме Верхнеуральска (Челябинская область) скончался осужденный за террористический акт заключенный. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Тело заключенного обнаружили в его камере. По предварительным данным, он покончил с собой», — рассказал источник.

По данным URA.RU, заключенный отбывал срок за совершение преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ («Террористический акт»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. На момент смерти заключенному было 22 года.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там попросили время для уточнения информации.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тюрьме Верхнеуральска (Челябинская область) скончался осужденный за террористический акт заключенный. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Тело заключенного обнаружили в его камере. По предварительным данным, он покончил с собой», — рассказал источник. По данным URA.RU, заключенный отбывал срок за совершение преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ («Террористический акт»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. На момент смерти заключенному было 22 года. URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там попросили время для уточнения информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...