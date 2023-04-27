В челябинской тюрьме скончался заключенный террорист

В тюрьме Верхнеуральска (Челябинская область) скончался осужденный за террористический акт заключенный. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Тело заключенного обнаружили в его камере. По предварительным данным, он покончил с собой», — рассказал источник.
По данным URA.RU, заключенный отбывал срок за совершение преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ («Террористический акт»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. На момент смерти заключенному было 22 года.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там попросили время для уточнения информации.
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