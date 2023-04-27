Жительница ХМАО получила 200 тысяч рублей за укус собаки

28 апреля 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Власти Нефтеюганска выплатили компенсацию женщине, которую укусила бродячая собака Фото: Илья Московец © URA.RU Пенсионерка из Нефтеюганска получила 200 тысяч рублей за укус бродячей собаки. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры. «На пенсионерку из Нефтеюганска во дворе жилого дома напала собака, пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение. После обращения в суд с ответчика — администрации Нефтеюганска — взыскана компенсация в размере 200 тысяч рублей», — говорится в публикации. После происшествия женщина обратилась в прокуратуру. Ведомство установило, что нападение произошло из-за бездействия местных властей, которые не отлавливали беспризорных животных. Суд согласился с доводами прокурора и потребовал, чтобы администрация города выплатила пенсионерке компенсацию за моральный вред. Ранее URA.RU писало, что мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай прокомментировала нападение собаки на женщину. Она рассказала, что приметы животного были переданы в службу отлова безнадзорных животных.

Пенсионерка из Нефтеюганска получила 200 тысяч рублей за укус бродячей собаки. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры. «На пенсионерку из Нефтеюганска во дворе жилого дома напала собака, пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение. После обращения в суд с ответчика — администрации Нефтеюганска — взыскана компенсация в размере 200 тысяч рублей», — говорится в публикации. После происшествия женщина обратилась в прокуратуру. Ведомство установило, что нападение произошло из-за бездействия местных властей, которые не отлавливали беспризорных животных. Суд согласился с доводами прокурора и потребовал, чтобы администрация города выплатила пенсионерке компенсацию за моральный вред. Ранее URA.RU писало, что мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай прокомментировала нападение собаки на женщину. Она рассказала, что приметы животного были переданы в службу отлова безнадзорных животных.