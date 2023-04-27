Между поселками Вязовая и Тюбеляс Усть-Катава Челябинской области 27 апреля линия пожара протянулась на шесть километров и 200 гектаров леса. О том, что в тушении принимали участие главы Усть-Катава и Тюбеляс, рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) по региону.
«Вчера вечером в Усть-Катавском городском округе боролись с огнем в лесу между Вязовой и Тюбеляс. Линия огня протянулась на шесть километров вдоль железной дороги и почти на одну тысячу метров вглубь леса. Общая площадь пожара составила 200 гектаров леса», — сообщили в пресс-службе.
Пожар тушили сотрудники ПСС, МЧС, лесничеств и областной противопожарной службы. Большое число спасателей потребовалось из-за сложного рельефа, сухой травы и ветра. Вместе с ведомствами лес тушили мэр Усть-Катава Сергей Семков и глава Тюбеляс Михаил Плеханов.
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