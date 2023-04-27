Роспотребнадзор дал заключение о качестве воздуха в Кургане после пожара

Сотрудники Роспотребнадзора не выявили опасных веществ в воздухе после пожаров, которые бушевали под Курганом. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.
«В связи с пожарами, возникшими в Кетовском районе и в пригородах областного центра 27 апреля ФБУЗ „Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области“ отобраны пробы атмосферного воздуха в городе Курган (Заозерный 1 микрорайон, микрорайон Керамзитный, улица Куйбышева, 46). Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено», — говорится в сообщении.
Специалисты регионального Роспотребнадзора продолжают работу по контролю качества воздуха. 28 апреля были отобраны пробы в районе жилых домов в Кургане, микрорайонах Утяк, Шепотково и Зайково, а также в деревне Логоушка, станции Введенское и село Введенское (все — Кетовский округ).
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за масштабных пожаров ввели режим ЧС. Соответствующее постановление подписал глава региона Вадим Шумков. Ландшафтные и лесные пожары возникли в нескольких населенных пунктах Кетовского, Шатровского и Белозерского округов, а также в микрорайонах Кургана.
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