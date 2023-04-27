Режим ЧС распространили на всю Курганскую область

27 апреля 2023 в 21:58 Размер текста - 17 +

В Курганской области ввели режим ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Постановление №41 подписал губернатор Вадим Шумков. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Ввести с 27 апреля режим чрезвычайной ситуации. Уровень реагирования региональный. Руководителем работ по ликвидации ЧС назначить заместителя губернатора Курганской области», — указано в постановлении. Согласно постановлению губернатора области, главы округов должны возглавить работу по ликвидации пожаров. Предусмотрена организация оперативных штабов, на заседаниях которых будут приниматься решения по ликвидации ЧС. Ранее URA.RU писало, что постановлением губернатора Курганской области с 27 апреля на территории Кургана и Кетовского муниципального округа был также введен режим ЧС. Губернатор Вадим Шумков из-за сложившейся ситуации запросил экстренную поддержку у главы МЧС Александра Куренкова.

В Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Постановление №41 подписал губернатор Вадим Шумков. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Ввести с 27 апреля режим чрезвычайной ситуации. Уровень реагирования региональный. Руководителем работ по ликвидации ЧС назначить заместителя губернатора Курганской области», — указано в постановлении. Согласно постановлению губернатора области, главы округов должны возглавить работу по ликвидации пожаров. Предусмотрена организация оперативных штабов, на заседаниях которых будут приниматься решения по ликвидации ЧС. Ранее URA.RU писало, что постановлением губернатора Курганской области с 27 апреля на территории Кургана и Кетовского муниципального округа был также введен режим ЧС. Губернатор Вадим Шумков из-за сложившейся ситуации запросил экстренную поддержку у главы МЧС Александра Куренкова.