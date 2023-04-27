В Курганской области после пожара возбудили уголовное дело на чиновников

Курганские следователи возбудили уголовное дело по признакам допущенной халатности после пожара в деревне Логоушка. Данная информация опубликована на сайте СУ СКР по Курганской области.
«Кетовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в управлении. Дело возбудили после случившегося пожара в деревне Логоушка, в котором сгорели жилые дома и погибла пенсионерка.
Следователи полагают, что пожар произошел из-за возможной халатности со стороны должностных лиц. Они должны были предпринять меры обеспечения безопасности в опасный период.
На месте пожара работают следователи. Они расследуют причины пожара и дадут оценку действиям должностных лиц в ходе ликвидации огня.
Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с масштабными пожарами в Курганской области. Руководители курганского СУ СКР организовали процессуальную проверку инцидента.
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