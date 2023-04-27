Школьники Екатеринбурга выбрали самые привлекательные сферы для бизнеса

Екатеринбургские школьники хотят свой бизнес в IT и производстве

28 апреля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Порядка 26% школьников из Екатеринбурга уже имеют опыт в бизнесе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Наиболее актуальными сферами бизнеса для екатеринбургских школьников стали IT, телеком и производство. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты». «За сферу IT проголосовали 35% школьников, еще 17% отдали предпочтение телекому, а 13% производству», — сказали в компании. Каждого четвертого подростка привлекает работа над собственным бизнесом из-за возможности быть не привязанным к одному месту работы, для 18% важно получать удовольствие от своей деятельности, 12% желают сделать мир лучше через свои проекты. Кроме того, 26% школьников из Екатеринбурга уже имеют опыт запуска проектов. По мнению подростков, основными сложностями для открытия своего дела являются отсутствие поддержки близких, поиск финансирования, страх перед неоправданными ожиданиями и отсутствие нужных знаний. Порядка 39% опрошенных считают, что открывать первый бизнес стоит до 25 лет, 26% проголосовали за возраст до 35 лет. Еще 10% уверены, что запустить собственный проект возможно в любом возрасте. Ранее URA.RU сообщало, что порядка 82% екатеринбургских предпринимателей не устраивает их нынешнее окружение, из-за чего испытывают нехватку общения. Чтобы справиться с негативными последствиями одиночества, бизнесмены занимаются спортом, принимают БАДы и ходят к психологу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наиболее актуальными сферами бизнеса для екатеринбургских школьников стали IT, телеком и производство. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе бизнес-клуба «Атланты». «За сферу IT проголосовали 35% школьников, еще 17% отдали предпочтение телекому, а 13% производству», — сказали в компании. Каждого четвертого подростка привлекает работа над собственным бизнесом из-за возможности быть не привязанным к одному месту работы, для 18% важно получать удовольствие от своей деятельности, 12% желают сделать мир лучше через свои проекты. Кроме того, 26% школьников из Екатеринбурга уже имеют опыт запуска проектов. По мнению подростков, основными сложностями для открытия своего дела являются отсутствие поддержки близких, поиск финансирования, страх перед неоправданными ожиданиями и отсутствие нужных знаний. Порядка 39% опрошенных считают, что открывать первый бизнес стоит до 25 лет, 26% проголосовали за возраст до 35 лет. Еще 10% уверены, что запустить собственный проект возможно в любом возрасте. Ранее URA.RU сообщало, что порядка 82% екатеринбургских предпринимателей не устраивает их нынешнее окружение, из-за чего испытывают нехватку общения. Чтобы справиться с негативными последствиями одиночества, бизнесмены занимаются спортом, принимают БАДы и ходят к психологу.