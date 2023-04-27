27 апреля 2023
26 апреля 2023

Жители ЯНАО назвали любимые летние блюда

Из летних блюд жители ЯНАО любят окрошку и шашлык
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль барбекю на Площади 1905 года. Екатеринбург, шашлык, барбекю, еда, мясо
Шашлык и окрошка вошли в топ любимых блюд ямальцев Фото:

Жители ЯНАО признались, что самые любимые летние блюда — окрошка и шашлык. При этом ямальцы не особо предпочитают свекольник, сообщили URA.RU в сервисе SuperJob.

«Окрошка и шашлыки имеют практически равное число почитателей среди жителей ЯНАО: традиционному холодному супу на квасе или на кефире отдают предпочтение 4 из 10 опрошенных, ценителей шашлыков — 37%. А вот свекольник не попал в число фаворитов: его выбрали только 9%», — говорится в сообщении.

Помимо шашлыка и окрошки жители региона любят полакомиться кабачковыми оладьями, салатом из овощей, заправленным сметаной, щами со щавелем, пирогом из ягод и мороженным. Больше всего шашлык любят мужчины — 49% против 30% среди женщин. При этом окрошку любят одинаково и те, и другие.

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Жители ЯНАО признались, что самые любимые летние блюда — окрошка и шашлык. При этом ямальцы не особо предпочитают свекольник, сообщили URA.RU в сервисе SuperJob. «Окрошка и шашлыки имеют практически равное число почитателей среди жителей ЯНАО: традиционному холодному супу на квасе или на кефире отдают предпочтение 4 из 10 опрошенных, ценителей шашлыков — 37%. А вот свекольник не попал в число фаворитов: его выбрали только 9%», — говорится в сообщении. Помимо шашлыка и окрошки жители региона любят полакомиться кабачковыми оладьями, салатом из овощей, заправленным сметаной, щами со щавелем, пирогом из ягод и мороженным. Больше всего шашлык любят мужчины — 49% против 30% среди женщин. При этом окрошку любят одинаково и те, и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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