Жители ЯНАО назвали любимые летние блюда

Жители ЯНАО признались, что самые любимые летние блюда — окрошка и шашлык. При этом ямальцы не особо предпочитают свекольник, сообщили URA.RU в сервисе SuperJob.
«Окрошка и шашлыки имеют практически равное число почитателей среди жителей ЯНАО: традиционному холодному супу на квасе или на кефире отдают предпочтение 4 из 10 опрошенных, ценителей шашлыков — 37%. А вот свекольник не попал в число фаворитов: его выбрали только 9%», — говорится в сообщении.
Помимо шашлыка и окрошки жители региона любят полакомиться кабачковыми оладьями, салатом из овощей, заправленным сметаной, щами со щавелем, пирогом из ягод и мороженным. Больше всего шашлык любят мужчины — 49% против 30% среди женщин. При этом окрошку любят одинаково и те, и другие.
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