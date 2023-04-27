27 апреля 2023
26 апреля 2023

Жители ЯНАО планируют пересесть на лодки из-за огромных луж. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Конституции, дом 48. Курган, лужа, весна в городе
Горожане не могут передвигаться по городу из-за огромных луж Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) планируют воспользоваться лодками, чтобы передвигаться по улицам, которые затопили лужи. Об этом горожане написали в соцсети «ВКонтакте».

«Лодку что ли приобрести», — написал анонимно автор в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», приложив фото лужи. «Сапоги дешевле будут», — добавил Андрей Рябов. «С лодкой то можно и паромщиком подработать!» — пошутил Юрий Факеев. «Весла в окна!» — добавил Алексей Шестов. «Мы вчера тут шли — это нечто. Как озеро!» — подытожила Ольга Морозова.

Агентство направила запрос в мэрию города. Ответ ожидается.

Ранее жители Губкинского просили закупить им лодки, чтобы добраться до детсада. Горожане не могли пройти, чтобы отвести детей на занятия.

Лужа в Новом Уренгое
Лужа в Новом Уренгое

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) планируют воспользоваться лодками, чтобы передвигаться по улицам, которые затопили лужи. Об этом горожане написали в соцсети «ВКонтакте». «Лодку что ли приобрести», — написал анонимно автор в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», приложив фото лужи. «Сапоги дешевле будут», — добавил Андрей Рябов. «С лодкой то можно и паромщиком подработать!» — пошутил Юрий Факеев. «Весла в окна!» — добавил Алексей Шестов. «Мы вчера тут шли — это нечто. Как озеро!» — подытожила Ольга Морозова. Агентство направила запрос в мэрию города. Ответ ожидается. Ранее жители Губкинского просили закупить им лодки, чтобы добраться до детсада. Горожане не могли пройти, чтобы отвести детей на занятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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