Горожане не могут передвигаться по городу из-за огромных луж Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) планируют воспользоваться лодками, чтобы передвигаться по улицам, которые затопили лужи. Об этом горожане написали в соцсети «ВКонтакте».

«Лодку что ли приобрести», — написал анонимно автор в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», приложив фото лужи. «Сапоги дешевле будут», — добавил Андрей Рябов. «С лодкой то можно и паромщиком подработать!» — пошутил Юрий Факеев. «Весла в окна!» — добавил Алексей Шестов. «Мы вчера тут шли — это нечто. Как озеро!» — подытожила Ольга Морозова.

Агентство направила запрос в мэрию города. Ответ ожидается.

Ранее жители Губкинского просили закупить им лодки, чтобы добраться до детсада. Горожане не могли пройти, чтобы отвести детей на занятия.