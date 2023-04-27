Челябинские синоптики озвучили прогноз на майские праздники

В Челябинске на майские праздники потеплеет до +27 градусов. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков.
«Днем 1 мая в Челябинской области будет +16 градусов, осадки не ожидаются. Ночью похолодает до + 6 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео».
2 мая в регионе потеплеет до +22 градусов, а в четверг, 4 мая, столбики термометров поднимутся до +27 градусов. 6 мая в Челябинской области ожидается +22 градуса, будет пасмурно, но без осадков. 7 мая похолодает до +18 градусов, облачная погода сохранится.
8 мая температура опустится до +15 градусов и пойдет дождь, обещают синоптики. 9 мая южноуральцев ждет облачная погода и +16 градусов.
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