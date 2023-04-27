27 апреля 2023

Челябинские синоптики озвучили прогноз на майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Ломбард. Челябинск, тепло, досуг, отдых, качели, весна
Синоптики пообещали южноуральцам летнюю погоду Фото:

В Челябинске на майские праздники потеплеет до +27 градусов. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков.

«Днем 1 мая в Челябинской области будет +16 градусов, осадки не ожидаются. Ночью похолодает до + 6 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео».

2 мая в регионе потеплеет до +22 градусов, а в четверг, 4 мая, столбики термометров поднимутся до +27 градусов. 6 мая в Челябинской области ожидается +22 градуса, будет пасмурно, но без осадков. 7 мая похолодает до +18 градусов, облачная погода сохранится.

8 мая температура опустится до +15 градусов и пойдет дождь, обещают синоптики. 9 мая южноуральцев ждет облачная погода и +16 градусов.

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В Челябинске на майские праздники потеплеет до +27 градусов. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «Днем 1 мая в Челябинской области будет +16 градусов, осадки не ожидаются. Ночью похолодает до + 6 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео». 2 мая в регионе потеплеет до +22 градусов, а в четверг, 4 мая, столбики термометров поднимутся до +27 градусов. 6 мая в Челябинской области ожидается +22 градуса, будет пасмурно, но без осадков. 7 мая похолодает до +18 градусов, облачная погода сохранится. 8 мая температура опустится до +15 градусов и пойдет дождь, обещают синоптики. 9 мая южноуральцев ждет облачная погода и +16 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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