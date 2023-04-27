В ХМАО ограничили движение транспорта по мосту через Обь

28 апреля 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

На мосту через Обь меняют дорожное покрытие и ограждение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО ограничили движение транспорта по мосту через Обь около Сургута из-за ремонта. Депдорхоз и транспорта Югры сообщает, что по мосту запрещен проезд техники массой больше 50 тонн, а автомобили более 20 тонн пропускают ночью. «Специалисты приступили к ремонту моста через реку Обь в районе Сургута. Действуют весогабаритные ограничения: запрещено движение ТС общей массой более 50 тонн, движение транспорта массой свыше 20 тонн и (или) габаритом по ширине более 2,8 метров осуществляется реверсивно в ночное время с 23.00 до 6.00 часов», — указано в публикации в группе «Депдорхоз и транспорта Югры» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас рабочие меняют дорожное покрытие и ограждение. Полосы в обоих направлениях сузили до трех метров. Ранее URA.RU писало, что в апреле на мосту через Обь рядом с Сургутом ограничат передвижение автотранспорта из-за ремонта. Работы закончатся до конца дорожно-строительного сезона.

В ХМАО ограничили движение транспорта по мосту через Обь около Сургута из-за ремонта. Депдорхоз и транспорта Югры сообщает, что по мосту запрещен проезд техники массой больше 50 тонн, а автомобили более 20 тонн пропускают ночью. «Специалисты приступили к ремонту моста через реку Обь в районе Сургута. Действуют весогабаритные ограничения: запрещено движение ТС общей массой более 50 тонн, движение транспорта массой свыше 20 тонн и (или) габаритом по ширине более 2,8 метров осуществляется реверсивно в ночное время с 23.00 до 6.00 часов», — указано в публикации в группе «Депдорхоз и транспорта Югры» в соцсети «ВКонтакте». Сейчас рабочие меняют дорожное покрытие и ограждение. Полосы в обоих направлениях сузили до трех метров. Ранее URA.RU писало, что в апреле на мосту через Обь рядом с Сургутом ограничат передвижение автотранспорта из-за ремонта. Работы закончатся до конца дорожно-строительного сезона.