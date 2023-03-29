В ХМАО с апреля вводятся ограничения проезда по мосту через Обь

30 марта 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Работы продлятся до конца дорожно-строительного сезона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 15 апреля на мосту через Обь рядом с Сургутом ограничат передвижение автотранспорта из-за ремонтных работ. Информация об этом была опубликована на сайте правительства ХМАО. «Работы будут выполняться по национальному проекту „Безопасные качественные дороги“. На период ремонта моста необходимо выполнить сужение полос движения в обоих направлениях до трех метров. Движение транспорта массой свыше 20 тонн и (или) габаритом по ширине более 2,8 метра будет осуществляться реверсивно в ночное время с 23:00 до 6:00. Кроме того, на время ремонтных работ будут вводиться весогабаритные ограничения», — сообщается на сайте. За время ремонтных работ монтажники должны будут восстановить гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие мостового полотна и установить новое металлическое барьерное ограждение. Ремонтные работы должны будут закончиться до конца дорожно-строительного сезона. Конкретной даты на сайте не указано. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ввели ограничения движения по мосту через Обь. Движение ограничили из-за масштабного ремонта.

С 15 апреля на мосту через Обь рядом с Сургутом ограничат передвижение автотранспорта из-за ремонтных работ. Информация об этом была опубликована на сайте правительства ХМАО. «Работы будут выполняться по национальному проекту „Безопасные качественные дороги“. На период ремонта моста необходимо выполнить сужение полос движения в обоих направлениях до трех метров. Движение транспорта массой свыше 20 тонн и (или) габаритом по ширине более 2,8 метра будет осуществляться реверсивно в ночное время с 23:00 до 6:00. Кроме того, на время ремонтных работ будут вводиться весогабаритные ограничения», — сообщается на сайте. За время ремонтных работ монтажники должны будут восстановить гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие мостового полотна и установить новое металлическое барьерное ограждение. Ремонтные работы должны будут закончиться до конца дорожно-строительного сезона. Конкретной даты на сайте не указано. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ввели ограничения движения по мосту через Обь. Движение ограничили из-за масштабного ремонта.