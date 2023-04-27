В ЯНАО из-за машиниста автокрана погиб рабочий, на которого упали кирпичи

Кирпичи упали на стропальщика из-за разрыва упаковочной ленты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) по вине машиниста автокрана погиб стропальщик. По информации Уральской транспортной прокуратуры, это случилось из-за нарушений правил охраны труда.

«По версии следствия, в июле 2022 года машинист плавучего несамоходного полноповоротного крана при выполнении на причале ЗАО „ЯМАЛФЛОТ“ в Салехарде крановых работ по разгрузке бетонных кирпичей-пеноблоков с несамоходной баржи-площадки в нарушение требований правил охраны труда допустил нахождение под грузом стропальщика, находившегося на платформе грузового автомобиля», — говорится в сообщении. В этот момент разорвалась упаковочная лента и кирпичи упали на рабочего.

Правоохранители направили дело в суд для рассмотрения. Машиниста обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).