В ЯНАО из-за машиниста автокрана погиб рабочий, на которого упали кирпичи

В Салехарде (ЯНАО) по вине машиниста автокрана погиб стропальщик. По информации Уральской транспортной прокуратуры, это случилось из-за нарушений правил охраны труда.
«По версии следствия, в июле 2022 года машинист плавучего несамоходного полноповоротного крана при выполнении на причале ЗАО „ЯМАЛФЛОТ“ в Салехарде крановых работ по разгрузке бетонных кирпичей-пеноблоков с несамоходной баржи-площадки в нарушение требований правил охраны труда допустил нахождение под грузом стропальщика, находившегося на платформе грузового автомобиля», — говорится в сообщении. В этот момент разорвалась упаковочная лента и кирпичи упали на рабочего.
Правоохранители направили дело в суд для рассмотрения. Машиниста обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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