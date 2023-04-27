27 апреля 2023
26 апреля 2023

В ЯНАО из-за машиниста автокрана погиб рабочий, на которого упали кирпичи

© Служба новостей «URA.RU»
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Cтроительство реставрационно-хранительского корпуса культурно- просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Екатеринбург, кирпичи
Кирпичи упали на стропальщика из-за разрыва упаковочной ленты Фото:

В Салехарде (ЯНАО) по вине машиниста автокрана погиб стропальщик. По информации Уральской транспортной прокуратуры, это случилось из-за нарушений правил охраны труда.

«По версии следствия, в июле 2022 года машинист плавучего несамоходного полноповоротного крана при выполнении на причале ЗАО „ЯМАЛФЛОТ“ в Салехарде крановых работ по разгрузке бетонных кирпичей-пеноблоков с несамоходной баржи-площадки в нарушение требований правил охраны труда допустил нахождение под грузом стропальщика, находившегося на платформе грузового автомобиля», — говорится в сообщении. В этот момент разорвалась упаковочная лента и кирпичи упали на рабочего.

Правоохранители направили дело в суд для рассмотрения. Машиниста обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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В Салехарде (ЯНАО) по вине машиниста автокрана погиб стропальщик. По информации Уральской транспортной прокуратуры, это случилось из-за нарушений правил охраны труда. «По версии следствия, в июле 2022 года машинист плавучего несамоходного полноповоротного крана при выполнении на причале ЗАО „ЯМАЛФЛОТ“ в Салехарде крановых работ по разгрузке бетонных кирпичей-пеноблоков с несамоходной баржи-площадки в нарушение требований правил охраны труда допустил нахождение под грузом стропальщика, находившегося на платформе грузового автомобиля», — говорится в сообщении. В этот момент разорвалась упаковочная лента и кирпичи упали на рабочего. Правоохранители направили дело в суд для рассмотрения. Машиниста обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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