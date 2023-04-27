В Курганской области эвакуируют жителей поселка Юрахлы из-за пожара

Сотрудники курганского МЧС эвакуируют жителей поселка Юрахлы Варгашинского округа из-за пожара. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Курганской области.
«Сотрудники МЧС России защищают от пожара жилые дома в селе Юрахлы Курганской области <…> В превентивных мерах проводится эвакуация населения», — информирует пресс-служба управления. Площадь ландшафтного пожара возле поселка составляет 100 га.
По данным спасателей, в поселке начали гореть хозпостройки на площади 800 кв. м. В тушении принимают участие 40 сотрудников и 15 машин.
Пожарным на помощь направили вертолет МИ-8. Также к месту пожара выехал пожарный поезд.
Ранее URA.RU сообщало, что в трех курганских округах работает авиация МЧС. Два самолета и вертолет принимает участие в тушении пожаров в Курганской области.
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