27 апреля 2023

В Курганской области эвакуируют жителей поселка Юрахлы из-за пожара

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Пожар в Логовушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение
Жителей курганского поселка эвакуируют из-за пожара Фото:
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Сотрудники курганского МЧС эвакуируют жителей поселка Юрахлы Варгашинского округа из-за пожара. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Курганской области.

«Сотрудники МЧС России защищают от пожара жилые дома в селе Юрахлы Курганской области <…> В превентивных мерах проводится эвакуация населения», — информирует пресс-служба управления. Площадь ландшафтного пожара возле поселка составляет 100 га.

По данным спасателей, в поселке начали гореть хозпостройки на площади 800 кв. м. В тушении принимают участие 40 сотрудников и 15 машин.

Пожарным на помощь направили вертолет МИ-8. Также к месту пожара выехал пожарный поезд.

Ранее URA.RU сообщало, что в трех курганских округах работает авиация МЧС. Два самолета и вертолет принимает участие в тушении пожаров в Курганской области.

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Сотрудники курганского МЧС эвакуируют жителей поселка Юрахлы Варгашинского округа из-за пожара. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Курганской области. «Сотрудники МЧС России защищают от пожара жилые дома в селе Юрахлы Курганской области <…> В превентивных мерах проводится эвакуация населения», — информирует пресс-служба управления. Площадь ландшафтного пожара возле поселка составляет 100 га. По данным спасателей, в поселке начали гореть хозпостройки на площади 800 кв. м. В тушении принимают участие 40 сотрудников и 15 машин. Пожарным на помощь направили вертолет МИ-8. Также к месту пожара выехал пожарный поезд. Ранее URA.RU сообщало, что в трех курганских округах работает авиация МЧС. Два самолета и вертолет принимает участие в тушении пожаров в Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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