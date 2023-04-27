Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц

28 апреля 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Самолет выведен из эксплуатации и проходит оценку повреждений и ремонта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет от «Уральских авиалиний» во время выполнения рейса SVR2804 по маршруту Бишкек — Москва, столкнулся со стаей птиц. Об этом пишет telegram-канал AVIAINCIDENT. «27 апреля 2023 в 09:00 часов по московскому времени на послеполетном осмотре после выполнения рейса SVR2804 по маршруту Бишкек — Москва. На ВС обнаружено повреждение входного направляющего аппарата двигателя №1 со следами биологических остатков», — сказано в сообщении. В настоящее время воздушное судно выведено и проводится оценка повреждения и ремонта. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в лайнер «Уральских авиалиний» попала молния. Повреждение обнаружилось при выполнении технических работ.

Самолет от «Уральских авиалиний» во время выполнения рейса SVR2804 по маршруту Бишкек — Москва, столкнулся со стаей птиц. Об этом пишет telegram-канал AVIAINCIDENT. «27 апреля 2023 в 09:00 часов по московскому времени на послеполетном осмотре после выполнения рейса SVR2804 по маршруту Бишкек — Москва. На ВС обнаружено повреждение входного направляющего аппарата двигателя №1 со следами биологических остатков», — сказано в сообщении. В настоящее время воздушное судно выведено и проводится оценка повреждения и ремонта. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в лайнер «Уральских авиалиний» попала молния. Повреждение обнаружилось при выполнении технических работ.