27 апреля 2023

Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Самолет выведен из эксплуатации и проходит оценку повреждений и ремонта Фото:

Самолет от «Уральских авиалиний» во время выполнения рейса SVR2804 по маршруту Бишкек — Москва, столкнулся со стаей птиц. Об этом пишет telegram-канал AVIAINCIDENT.

«27 апреля 2023 в 09:00 часов по московскому времени на послеполетном осмотре после выполнения рейса SVR2804 по маршруту Бишкек — Москва. На ВС обнаружено повреждение входного направляющего аппарата двигателя №1 со следами биологических остатков», — сказано в сообщении. В настоящее время воздушное судно выведено и проводится оценка повреждения и ремонта.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в лайнер «Уральских авиалиний» попала молния. Повреждение обнаружилось при выполнении технических работ.

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Самолет от «Уральских авиалиний» во время выполнения рейса SVR2804 по маршруту Бишкек — Москва, столкнулся со стаей птиц. Об этом пишет telegram-канал AVIAINCIDENT. «27 апреля 2023 в 09:00 часов по московскому времени на послеполетном осмотре после выполнения рейса SVR2804 по маршруту Бишкек — Москва. На ВС обнаружено повреждение входного направляющего аппарата двигателя №1 со следами биологических остатков», — сказано в сообщении. В настоящее время воздушное судно выведено и проводится оценка повреждения и ремонта. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в лайнер «Уральских авиалиний» попала молния. Повреждение обнаружилось при выполнении технических работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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