В Челябинске на 2,5 месяца ограничат движение по одной из улиц. Карта

28 апреля 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Движение ограничат из-за ремонта теплотрассы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске с мая до середины июля ограничат движение автотранспорта по улице Танкистов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, автовладельцам необходимо учитывать изменения при прокладывании маршрута. «С 8 часов утра 1 мая до 22 часов вечера 15 июля будет ограничено движение транспорта по улице Танкистов. Ограничение вводится из-за ремонта теплотрассы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В ведомстве отметили, что ограничения вводятся на участке от дома 148 до дома 152а. Водителям рекомендуют заблаговременно продумать свой маршрут движения и возможные пути объезда. Ограничение продлится два с половиной месяца Карта: пресс-служба ГИБДД по Челябинску

В Челябинске с мая до середины июля ограничат движение автотранспорта по улице Танкистов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, автовладельцам необходимо учитывать изменения при прокладывании маршрута. «С 8 часов утра 1 мая до 22 часов вечера 15 июля будет ограничено движение транспорта по улице Танкистов. Ограничение вводится из-за ремонта теплотрассы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В ведомстве отметили, что ограничения вводятся на участке от дома 148 до дома 152а. Водителям рекомендуют заблаговременно продумать свой маршрут движения и возможные пути объезда.