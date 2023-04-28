В Челябинске на 2,5 месяца ограничат движение по одной из улиц. Карта

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Разное. Город, кирпич, проезд закрыт, ремонт дороги, дорожный знак, дорожные работы
Движение ограничат из-за ремонта теплотрассы Фото:

В Челябинске с мая до середины июля ограничат движение автотранспорта по улице Танкистов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, автовладельцам необходимо учитывать изменения при прокладывании маршрута.

«С 8 часов утра 1 мая до 22 часов вечера 15 июля будет ограничено движение транспорта по улице Танкистов. Ограничение вводится из-за ремонта теплотрассы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города.

В ведомстве отметили, что ограничения вводятся на участке от дома 148 до дома 152а. Водителям рекомендуют заблаговременно продумать свой маршрут движения и возможные пути объезда.

Ограничение продлится два с половиной месяца
Ограничение продлится два с половиной месяца

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В Челябинске с мая до середины июля ограничат движение автотранспорта по улице Танкистов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, автовладельцам необходимо учитывать изменения при прокладывании маршрута. «С 8 часов утра 1 мая до 22 часов вечера 15 июля будет ограничено движение транспорта по улице Танкистов. Ограничение вводится из-за ремонта теплотрассы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В ведомстве отметили, что ограничения вводятся на участке от дома 148 до дома 152а. Водителям рекомендуют заблаговременно продумать свой маршрут движения и возможные пути объезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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