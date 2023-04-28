Движение ограничат из-за ремонта теплотрассы
В Челябинске с мая до середины июля ограничат движение автотранспорта по улице Танкистов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, автовладельцам необходимо учитывать изменения при прокладывании маршрута.
«С 8 часов утра 1 мая до 22 часов вечера 15 июля будет ограничено движение транспорта по улице Танкистов. Ограничение вводится из-за ремонта теплотрассы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города.
В ведомстве отметили, что ограничения вводятся на участке от дома 148 до дома 152а. Водителям рекомендуют заблаговременно продумать свой маршрут движения и возможные пути объезда.
Ограничение продлится два с половиной месяца
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