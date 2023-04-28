Заседание челябинского заксобрания впервые отменили из-за отсутствия кворума

Для участия в заседании пришло всего 36 депутатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске впервые за все 27 лет истории парламентаризма не состоялось заседание областного заксобрания из-за отсутствия кворума. Как 28 апреля сообщил URA.RU источник, депутаты решили проигнорировать сессию из-за часто меняющихся планов спикера ЗСО Александра Лазарева.

«Для участия в заседании пришло всего 36 депутатов. Кворум не достигнут. Выберем другую дату заседания, о чем вас уведомим», — заявил вице-спикер Юрий Карликанов, который замещает Лазарева в командировке.

«Планировалось, что сессия состоится по традиции в последний четверг месяца, то есть 27 апреля. Спикер ЗСО Лазарев улетел в Санкт-Петербург на Совет законодателей, по его просьбе сессию перенесли на 28 апреля. Депутатам прислали приглашение на 14 часов, чтобы „спикер мог выспаться“ после раннего утреннего прилета в Челябинск. Потом стало известно, что Лазарев прилетит только 29 апреля и он заранее знал, что и в пятницу сессия пройдет без него», — сообщил URA.RU источник.

В Санкт-Петербурге сегодня проходит основное мероприятие Совета законодателей РФ и в нем участвует Лазарев. Основными темами для обсуждения на заседании Совета в этом году станут вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Получается, что можно было собраться в четверг, а не ломать планы перед майскими праздниками. Часть депутатов решили сессию игнорировать и нужного кворума может не быть», — говорят в ЗСО.