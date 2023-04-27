На улице Готвальда в Екатеринбурге перевернулась машина полиции, внутри которой находились несколько задержанных. Инцидент произошел после столкновения с легковой машиной, сообщил URA.RU очевидец происшествия.
«На Готвальда автозак перевернулся после ДТП с легковушкой. Внутри были задержанные», — рассказал собеседник агентства.
Согласно фотографиям, сделанным очевидцем, машина завалилась на бок после столкновения, к месту приехали экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало. Инспекторы выяснят, кто стал виновником аварии.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там ответили, что сотрудники ГИБДД разбираются в ситуации.
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