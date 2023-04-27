27 апреля 2023

В Екатеринбурге перевернулся автозак полиции с задержанными. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Полиция, доставка подследственного". Москва, полицейский, автозак, полиция, воронок
Предположительно, во время аварии в автомобиле находились задержанные Фото:

На улице Готвальда в Екатеринбурге перевернулась машина полиции, внутри которой находились несколько задержанных. Инцидент произошел после столкновения с легковой машиной, сообщил URA.RU очевидец происшествия.

«На Готвальда автозак перевернулся после ДТП с легковушкой. Внутри были задержанные», — рассказал собеседник агентства.

Согласно фотографиям, сделанным очевидцем, машина завалилась на бок после столкновения, к месту приехали экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало. Инспекторы выяснят, кто стал виновником аварии.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там ответили, что сотрудники ГИБДД разбираются в ситуации.

Фото:

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На улице Готвальда в Екатеринбурге перевернулась машина полиции, внутри которой находились несколько задержанных. Инцидент произошел после столкновения с легковой машиной, сообщил URA.RU очевидец происшествия. «На Готвальда автозак перевернулся после ДТП с легковушкой. Внутри были задержанные», — рассказал собеседник агентства. Согласно фотографиям, сделанным очевидцем, машина завалилась на бок после столкновения, к месту приехали экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало. Инспекторы выяснят, кто стал виновником аварии. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там ответили, что сотрудники ГИБДД разбираются в ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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