В Курганской области погода на майские праздники будет резко меняться. Скрин

28 апреля 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Синоптики сделали прогноз погоды в Кургане на майские выходные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане синоптики прогнозируют, что с 1 по 9 мая ожидаются резкие перемены в погоде. Об этом сообщается на сайтах метеорологических сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода». «1 мая: + 15 градусов днем, ночью +2. Ожидаются дожди», такие прогнозы делают синоптики. До 3 мая температура будет постепенно расти и потом пойдет на спад. Остальные дни, согласно данным синоптиков, пройдут без осадков. Сообщается, что с 4 мая температура с +25 градусов будет понижаться, и к 8 мая дневной показатель достигнет +11 градусов. В этот же день также ожидаются осадки в виде дождя. Согласно данным с сервиса «Яндекс.Погода», 8 мая, наоборот, не будет осадков. На 9 мая ожидается облачная погода. Днем температура воздуха, по данным Gismeteo, составит +18 градусов и к ночи опустится до +2. С 1 по 9 мая ночью показатели не будут превышать +10 градусов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко потеплеет. С 25 по 27 апреля ожидалась очень теплая погода до +26 градусов. Согласно прогнозам, потепление сопровождалось порывистым ветром. В Кургане ожидается погода преимущественно без осадков Фото: скрин сайта Gismeteo.ru Осадки ожидаются в начале и в конце праздничной недели Фото: скрин сервиса Яндекс.Погода

В Кургане синоптики прогнозируют, что с 1 по 9 мая ожидаются резкие перемены в погоде. Об этом сообщается на сайтах метеорологических сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода». «1 мая: + 15 градусов днем, ночью +2. Ожидаются дожди», такие прогнозы делают синоптики. До 3 мая температура будет постепенно расти и потом пойдет на спад. Остальные дни, согласно данным синоптиков, пройдут без осадков. Сообщается, что с 4 мая температура с +25 градусов будет понижаться, и к 8 мая дневной показатель достигнет +11 градусов. В этот же день также ожидаются осадки в виде дождя. Согласно данным с сервиса «Яндекс.Погода», 8 мая, наоборот, не будет осадков. На 9 мая ожидается облачная погода. Днем температура воздуха, по данным Gismeteo, составит +18 градусов и к ночи опустится до +2. С 1 по 9 мая ночью показатели не будут превышать +10 градусов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко потеплеет. С 25 по 27 апреля ожидалась очень теплая погода до +26 градусов. Согласно прогнозам, потепление сопровождалось порывистым ветром.