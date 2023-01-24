Руководителю «Курганавтодора» грозит отставка

24 января 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

В суде согласились, что во время трудоустройства Павла Ганина был нарушен закон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директору «Курганавтодора» Павлу Ганину грозит отставка из-за того, что он ранее работал в ГИБДД и должен был был получить согласие от специальной комиссии, но этого не было сделано. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный со сферой дорожного строительства. В прокуратуре сообщили, что суд постановил расторгнуть с ним трудовой договор. «Представители прокуратуры оспаривают право руководителя ГКУ „Курганавтодор“ Павла Ганина возглавлять эту организацию. Это связано с тем, что ранее он работал в ГИБДД», — рассказал источник. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU подтвердили информацию. «По иску прокуратуры суд обязал расторгнуть трудовой договор, как заключенный с нарушением требований антикоррупционного законодательства. Решение суда не вступило в законную силу», — рассказали в прокуратуре. По закону Ганин мог занять руководящую должность в «Курганавтодоре» в течение двух лет после увольнения со старого места работы только с согласия специальной комиссии. Он не получал согласие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который отвечает за взаимодействие с другими региональными ведомствами, в том числе «Курганавтодором». На момент написания новости, ответ не был получен. Ганин возглавил «Курганавтодор» в мае 2022 года. До этого он был заместителем начальника отдела — начальником Отделения технического и дорожного надзора УГИБДД УМВД России по Курганской области. В январе представители «Курганавтодора» разместили восемь вакансий. В том числе была свободна должность замдиректора организации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директору «Курганавтодора» Павлу Ганину грозит отставка из-за того, что он ранее работал в ГИБДД и должен был был получить согласие от специальной комиссии, но этого не было сделано. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный со сферой дорожного строительства. В прокуратуре сообщили, что суд постановил расторгнуть с ним трудовой договор. «Представители прокуратуры оспаривают право руководителя ГКУ „Курганавтодор“ Павла Ганина возглавлять эту организацию. Это связано с тем, что ранее он работал в ГИБДД», — рассказал источник. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU подтвердили информацию. «По иску прокуратуры суд обязал расторгнуть трудовой договор, как заключенный с нарушением требований антикоррупционного законодательства. Решение суда не вступило в законную силу», — рассказали в прокуратуре. По закону Ганин мог занять руководящую должность в «Курганавтодоре» в течение двух лет после увольнения со старого места работы только с согласия специальной комиссии. Он не получал согласие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который отвечает за взаимодействие с другими региональными ведомствами, в том числе «Курганавтодором». На момент написания новости, ответ не был получен. Ганин возглавил «Курганавтодор» в мае 2022 года. До этого он был заместителем начальника отдела — начальником Отделения технического и дорожного надзора УГИБДД УМВД России по Курганской области. В январе представители «Курганавтодора» разместили восемь вакансий. В том числе была свободна должность замдиректора организации.