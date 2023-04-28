В центре Челябинска не будут продавать алкоголь 9 мая

В центре Челябинска во время празднования Дня Победы 9 мая не будут продавать алкоголь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.
«В целях обеспечения общественной безопасности торговый комплекс „Никитинский“ будет закрыт. Во все предприятия торговли, расположенные в границах: площадь Революции, улицы Елькина, Труда, Цвиллинга, направлены информационные письма с просьбой приостановить продажу алкогольной продукции 9 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
День Победы в этом году пройдет без традиционного шествия «Бессмертного полка». Программа мероприятий будет состоять из торжественного построения челябинского гарнизона, концерта Полины Гагариной и Сергея Безрукова на площади у Торгового центра и праздничного салюта на набережной реки Миасс.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.