В центре Челябинска не будут продавать алкоголь 9 мая

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Парад Победы, торжественное построение на Площади революции. Челябинск, 9 мая, с днем победы уральцы, банер
Запрет на продажу ввели в целях безопасности граждан Фото:

В центре Челябинска во время празднования Дня Победы 9 мая не будут продавать алкоголь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В целях обеспечения общественной безопасности торговый комплекс „Никитинский“ будет закрыт. Во все предприятия торговли, расположенные в границах: площадь Революции, улицы Елькина, Труда, Цвиллинга, направлены информационные письма с просьбой приостановить продажу алкогольной продукции 9 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

День Победы в этом году пройдет без традиционного шествия «Бессмертного полка». Программа мероприятий будет состоять из торжественного построения челябинского гарнизона, концерта Полины Гагариной и Сергея Безрукова на площади у Торгового центра и праздничного салюта на набережной реки Миасс.

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В центре Челябинска во время празднования Дня Победы 9 мая не будут продавать алкоголь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «В целях обеспечения общественной безопасности торговый комплекс „Никитинский“ будет закрыт. Во все предприятия торговли, расположенные в границах: площадь Революции, улицы Елькина, Труда, Цвиллинга, направлены информационные письма с просьбой приостановить продажу алкогольной продукции 9 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. День Победы в этом году пройдет без традиционного шествия «Бессмертного полка». Программа мероприятий будет состоять из торжественного построения челябинского гарнизона, концерта Полины Гагариной и Сергея Безрукова на площади у Торгового центра и праздничного салюта на набережной реки Миасс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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